경기도의회 민주당, 초선의원 역량강화 교육..."의정 노하우 공유"

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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 교섭단체 더불어민주당은 13일 의회 대회의실에서 초선의원들을 대상으로 의정 역량 강화 교육을 진행했다고 밝혔다.

경기도의회 더불어민주당 초선의원 역량강화 교육 실시. [사진=경기도의회]

민주당에 따르면 이번 교육은 선배 의원들의 생생한 의정활동 경험과 노하우를 공유함으로써 초선의원들이 향후 4년간 민의의 대변자로서 안정적인 의정활동을 펼칠 수 있도록 돕고자 마련됐다.

안광률 대표의원은 인사말을 통해 "초선의원들의 새로운 열정과 전문성, 참신한 시각은 도의회와 민주당에 큰 활력을 불어넣을 것"이라며 "이번 교육이 앞으로 도민을 위한 의원의 길을 걸어가는 데 실질적인 밑거름이 되기를 바란다"고 말했다.

이날 강사로는 제9·10·11대 도의원을 지낸 정윤경 전 부의장이 초빙돼 '초선이 묻고 3선이 답하다. 경기도의회 200% 활용 방법'을 주제로 후배 의원들과 소통의 시간을 가졌다.

정 전 부의장은 "초선의원의 가장 큰 무기는 신선함과 두려움 없는 열정"이라고 격려하며 상임위원회 활동 요령과 도민 소통을 위한 보도자료 활용법, 본회의 성실 참석 등 의원이 갖춰야 할 기본 지침을 조언했다.

특히 그는 "조례를 제·개정하는 것에 그치지 말고 실제 예산 반영 등을 통해 도민의 삶 속에서 실질적으로 활용되도록 사후 관리에 힘써야 한다"고 강조했다. 아울러 성공적인 의정활동의 핵심 요소로 동료 의원들과의 긴밀한 소통과 협력 관계 유지를 꼽았다.

경기도의회 더불어민주당 초선의원 역량강화 교육 실시. [사진=경기도의회]

이번 교육을 기획한 장민수 의정지원수석부대표는 "현재 경기도의회 민주당 의원 144명 중 초선의원이 85명으로 전체의 60%를 차지하는 만큼 이들의 활약이 당의 성패를 좌우한다"며 "초선의원들이 역량을 마음껏 발휘할 수 있도록 다각적인 지원책을 지속해서 마련하겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com