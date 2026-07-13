청년 경력 '커리어뱅크'로 관리...AI인재 20만명 키운다

구윤철 부총리, 청년정책 추진방향 발표

AI·반도체·GX 전문인력 양성...커리어뱅크 구축

공공임대·청년형 ISA·무상보육·문화패스 확대

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 청년의 자격·교육 이력과 재직경력 등을 통합 관리하는 가칭 '커리어뱅크'를 구축한다. 청년들이 원클릭으로 이력인정서를 발급받을 수 있도록 해 경력자산 관리를 지원하고 오는 2030년까지 인공지능(AI)·반도체·녹색전환(GX) 등 분야 청년 전문인력 20만명 이상을 양성한다는 계획이다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 13일 청와대 영빈관에서 개최된 2026년 국가재정전략회의에서 이 같은 내용의 '청년정책 추진방향'을 발표했다.

정부는 청년을 단일한 정책 대상이 아니라 다양한 삶의 조건과 정책 수요를 가진 주체로 보고 AI 역량개발, 일자리·창업, 주거, 자산, 결혼·출산, 문화 등 생애 전반에 걸친 맞춤형 정책을 추진한다는 방침이다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 13일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 2026 하반기 경제성장전략 당정협의에서 발언을 하고 있다. 2026.07.13 mironj19@newspim.com

먼저 정부는 AI·반도체·녹색전환(GX) 등 분야에서 청년 전문인력 20만명 이상을 2030년까지 양성한다. 3대 메가프로젝트와 바이오·금융 등 첨단산업 분야를 중심으로 K-뉴딜 아카데미 등을 확대하고 기업·공공 등 수요 분야와 취·창업 연계를 강화한다.

청년 경력자산을 통합 관리하는 가칭 '커리어뱅크'도 구축한다. 자격·교육 이력과 과거 재직경력 등을 바탕으로 원클릭 이력인정서를 발급해 청년들이 경력을 체계적으로 관리할 수 있도록 지원한다.

일자리와 창업 기회도 넓힌다. 정부는 2030년까지 민간과 공공에서 청년 일자리 20만개를 창출하고 청년 창업가 10만명 이상을 육성할 계획이다. 청년을 채용한 기업에 대한 장려금, 채용된 청년에 대한 인센티브, 통합고용세액공제 확대도 추진한다.

주거·자산 지원도 병행된다. 정부는 역세권 등 입지가 좋은 곳에 청년 공공임대주택을 우선 공급하고 매입임대·전세임대·청년주택·기숙사 공급을 확대한다. 다음해에는 청년형 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시하고 중소기업 재직 청년의 자산형성 지원도 강화한다.

결혼·출산 분야에서는 신혼부부 주택자금 대출 소득산정기준 한시 특례를 통해 결혼 페널티를 완화하고, 유아 무상 보육·교육을 단계적으로 확대한다. 문화 분야에서는 청년문화예술패스 지원 대상을 확대하고 청년이 지역 문화자원 콘텐츠화와 관광 홍보를 직접 기획하는 사업도 추진한다.

구 부총리는 "청년정책은 정부가 일방적으로 만드는 게 아니라 청년과 함께 만들어갈 때 완성될 수 있다"며 "청년이 의사결정 과정에 직접 참여하고 정책을 함께 만들어 청년정책의 진짜 주인공이 될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com