전남광주통합특별시의회 출범…'전국 첫 통합 광역의회'

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91명 의원 참석, 제2회 임시회 제1차 본회의

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시의회가 13일 공식 출범하며 전국 최초 통합 광역의회 시대가 열렸다.

전남광주특별시의회는 이날 전남청사 본회의장에서 개원식을 열고 의회 출범을 선언했다.

전남광주통합특별시의회 의원들과 내빈들이 13일 본회의장에서 열린 개원식에 참석해 기념 촬영을 하고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.07.13 ej7648@newspim.com

개원식에는 의원 91명을 비롯해 시장과 교육감, 지역 국회의원, 역대 전남도·광주시의회 의장, 언론인 등 200여 명이 참석했다.

행사는 취임선서와 의원 윤리강령 낭독, 개원사, 축사 순으로 진행됐다. 의회는 의정구호 '하나된 힘, 더 큰 미래'를 공개하고 통합 의정 운영 방향을 제시했다. 이어 의회 표지석 제막식과 간담회가 열려 통합 의미와 향후 운영 계획을 공유했다.

송형곤 의장은 "하나가 된 전남과 광주의 역사와 가치를 바탕으로 상생과 균형발전을 실현하겠다"며 "91명 의원이 320만 시민을 중심에 둔 신뢰받는 의회를 만들겠다"고 말했다.

이어 "의정활동의 기준은 시민 삶의 개선"이라며 협력 중심 의정 운영을 강조했다.

집행부에는 농수산과 반도체, 인공지능(AI) 등 미래산업 육성과 교육 경쟁력 강화를 위한 정책 추진을 주문했다.

통합특별시의회는 향후 경제·산업·문화·관광·교육 등 전 분야에서 통합 시너지를 높이고 지역 간 균형발전을 이끄는 역할을 수행할 방침이다.

전국 최초 통합 광역의회로서 지방자치 통합 모델을 제시할지 주목된다.

ej7648@newspim.com