밀양시, 제13회 나노융합산업전 준비 착수…글로벌 협력 플랫폼 구축

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전시 구성·바이어 유치 전략 논의

기업 기술 교류 및 판로 개척 지원

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 제13회 나노융합산업전 준비를 위해 행사 운영과 기업 유치 전략을 논의했다.

시는 13일 나노융합센터에서 '제13회 나노융합산업전(나노피아 2026)' 성공 개최를 위한 착수보고회를 개최했다고 밝혔다.

13일 경남 밀양시 나노융합센터에서 열린 '제13회 나노융합산업전(나노피아 2026)'의 성공적인 개최를 위한 착수보고회[사진=밀양시] 2026.07.13

경남도와 밀양시, 경남테크노파크를 비롯한 산·학·연·관 관계자들이 참석한 이날 보고회에서는 전시 구성과 바이어 유치 방안, 기관 간 협력 방향 등을 논의했다.

산업전은 오는 10월 20일부터 21일까지 이틀간 창원컨벤션센터(CECO)에서 열린다. 산업 전시회와 기술 컨퍼런스, 수출·투자 상담회, 시민 참여 프로그램 등이 함께 진행된다.

올해 행사는 개최 장소를 창원컨벤션센터로 옮겨 전시 규모를 넓혔다. 시는 'NANO NEXUS(연결)'를 주제로 기술과 산업, 지역과 세계, 기업과 바이어를 잇는 산업협력 플랫폼을 구현하고 비즈니스 상담 기능을 강화할 계획이다.

시는 이번 산업전을 통해 밀양 나노융합국가산업단지와 기회발전특구를 알리고 나노·첨단소재·에너지·수소 분야 기업과 연구기관의 기술 교류를 촉진할 방침이다. 국내외 바이어와의 상담도 지원해 판로 개척과 투자 유치로 이어가겠다는 구상이다.

권일혁 나노경제국장은 "이번 산업전이 기업과 기술, 투자가 연결되는 나노융합산업 교류 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 관계기관과 협력하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com