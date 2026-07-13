KTX·SRT 예매 한 앱에서…14일부터 통합회원 전환

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8월 철도통합 앱 출시 앞두고 사전 전환

코레일 단독회원은 자동 전환

SR 회원은 별도 절차 필요

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 앞으로 하나의 애플리케이션(앱)에서 KTX와 SRT 승차권을 예매할 수 있게 된다.

KTX와 SRT 열차가 시범 중련운행을 위해 하나로 연결돼 대기하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

13일 국토교통부와 한국철도공사(코레일), 에스알(SR)은 오는 8월 철도통합 앱 출시를 앞두고 양 기관의 회원을 하나로 묶는 통합회원 전환을 시작한다고 밝혔다.

통합회원 전환 웹사이트는 오는 14일부터 운영된다. 기존 코레일과 SR 회원은 통합회원으로 전환하면 하나의 앱에서 코레일과 SR 열차 승차권을 예매할 수 있다.

오는 9월부터 운행하는 코레일·SR 통합 열차 승차권은 8월부터 통합 앱을 통해 예매할 수 있다. 추석 명절 승차권 예매를 원활하게 이용하려면 통합회원 전환이 필요하다.

회원 유형에 따라 전환 절차는 다르다. 코레일과 SR에 모두 가입한 중복회원과 SR 단독회원은 별도 절차를 밟아야 한다. 코레일 단독회원은 자동으로 통합회원으로 전환돼 별도 절차가 필요 없다.

코레일·SR 중복회원은 통합회원으로 자동 전환되지만 기존 SR 승차권 구매 이력과 할인쿠폰 등 혜택을 새 계정으로 옮기기 위한 동의 절차를 거쳐야 한다.

SR에만 가입한 회원은 전환 웹사이트에서 코레일 회원으로 신규 가입한 뒤 기존 SR 계정의 이용실적과 쿠폰 등을 이관해야 한다.

통합회원 전환 웹사이트는 직접 링크나 QR코드로 접속할 수 있다. 코레일과 SR 홈페이지, 코레일톡과 SRT 앱을 통해서도 이용할 수 있다.

고령자 등 인터넷과 모바일 앱 이용이 익숙하지 않은 승객을 위해 전국 주요 역사에서 통합회원 전환을 지원하는 현장 안내도 병행한다.

철도통합 앱은 8월 초 기존 코레일톡을 업데이트하는 방식으로 출시된다. 통합 앱에서는 9월 이후 운행하는 코레일과 SR 열차를 예매할 수 있다.

기존 SRT 앱의 예매 기능은 통합 앱 출시 이후에도 당분간 유지된다. 비회원 예매 방식으로 운영해 회원 전환이 늦은 이용객의 혼선을 줄일 계획이다.

김태병 국토부 철도국장은 "이번 회원 통합은 8월 출시될 통합 앱과 9월부터 운행될 통합 열차를 국민이 편리하게 이용하기 위한 첫 단계"라며 "국민 불편이 없도록 사전 안내와 홍보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 코레일과 SR의 통합회원 전환은 언제부터 시작됩니까?

A. 통합회원 전환 웹사이트는 오는 14일부터 운영됩니다. 기존 코레일과 SR 회원은 통합회원으로 전환하면 하나의 앱에서 코레일과 SR 열차 승차권을 예매할 수 있습니다.

Q. 철도통합 앱은 언제 출시되며 어떤 열차를 예매할 수 있습니까?

A. 철도통합 앱은 8월 초 기존 코레일톡을 업데이트하는 방식으로 출시됩니다. 통합 앱에서는 오는 9월 이후 운행하는 코레일과 SR 열차 승차권을 예매할 수 있습니다.

Q. 코레일 단독회원도 별도의 전환 절차를 거쳐야 합니까?

A. 코레일 단독회원은 자동으로 통합회원으로 전환되기 때문에 별도의 절차가 필요하지 않습니다. 코레일과 SR 중복회원, SR 단독회원은 회원 유형에 따라 별도 절차를 거쳐야 합니다.

Q. 코레일·SR 중복회원과 SR 단독회원은 어떻게 전환합니까?

A. 중복회원은 기존 SR 승차권 구매 이력과 할인쿠폰 등을 새 계정으로 옮기기 위한 동의 절차를 거쳐야 합니다. SR 단독회원은 전환 웹사이트에서 코레일 회원으로 신규 가입한 뒤 기존 SR 계정의 이용실적과 쿠폰 등을 이관해야 합니다.

Q. 모바일 이용이 어려운 승객과 전환이 늦은 이용객을 위한 대책은 무엇입니까?

A. 고령자 등 인터넷과 모바일 앱 이용이 익숙하지 않은 승객을 위해 전국 주요 역사에서 현장 안내를 제공합니다. 기존 SRT 앱의 예매 기능도 통합 앱 출시 이후 당분간 비회원 예매 방식으로 유지됩니다.

chulsoofriend@newspim.com