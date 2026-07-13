한국투자증권, 사무라이본드 360억엔 발행

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531억엔 주문 확보…2·3·5년물로 만기 다변화

5년물 첫 포함…2023년 이후 세 번째 엔화채 조달

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자증권이 총 360억엔(약 3353억원) 규모의 엔화 표시 무보증 사채(사무라이본드)를 발행했다.

13일 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 지난 3일 사무라이본드 공모 발행을 위한 수요예측을 진행한 뒤 발행을 완료했다고 밝혔다.

이번 수요예측에는 총 531억엔의 유효 주문이 들어왔다. 만기별 발행 금액은 ▲2년물 170억엔 ▲3년물 93억엔 ▲5년물 97억엔이다. 한국투자증권이 사무라이본드 발행에 5년 만기 장기물을 포함한 것은 이번이 처음이다.

가산금리는 2년물이 도쿄 무담보 익일물 평균금리(TONA) 미드스와프 금리 대비 130bp, 3년물은 170bp로 결정됐다. 1bp는 0.01%포인트다.

한국투자증권 본사. [사진=한국투자증권]

2023년 첫 발행 당시와 비교하면 2년물 가산금리는 15bp, 3년물은 40bp 낮아졌다. 이번에 처음 발행한 5년물의 가산금리는 TONA 미드스와프 금리 대비 185bp로 정해졌다.

발행 주관사는 SMBC닛코증권이 맡았다.

한국투자증권은 2023년 국내 증권사 가운데 처음으로 사무라이본드를 발행했다. 2024년에는 100억엔 규모의 엔화 자금을 추가로 조달했다. 이번 발행은 세 번째 엔화채 공모 발행이다.

회사는 일본 현지 기관투자자를 대상으로 투자설명회(IR)를 진행해 수익성과 리스크 관리 현황을 설명해 왔다. 이번 발행 금리는 최초 공모 희망 금리 범위의 중하단 수준에서 결정됐으며, 만기 구조에는 기존 2·3년물과 함께 5년물이 추가됐다.

한국투자증권 관계자는 "이번 발행을 통해 일본 공모채권 시장의 투자 기반을 장기물까지 확대했다"며 "조달 자금은 글로벌 사업 다각화에 활용하고 자금 조달 경로도 지속해서 확대할 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com