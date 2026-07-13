원주시, '원주혁신도시↔서울' 직통 고속버스 개통 협약

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 13일 서울 직통 고속버스 업무협약을 체결했다
- 혁신도시↔서울 노선은 14.6㎞ 줄어 121.2㎞가 됐다
- 시는 시설 정비 뒤 20일부터 본격 운행할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 13일 원주시청 투자상담실에서 '원주혁신도시↔서울 간 직통 고속버스 개통 및 운영을 위한 상생발전 업무협약식'을 개최했다고 밝혔다. 이 협약에는 ㈜동부고속, ㈜중앙고속, (재)원주의료기기산업진흥원, 강원혁신도시 이전공공기관 노동조합 협의회와 함께했다.
이번 협약은 강원혁신도시로 이전한 공공기관의 노동조합협의회가 정주여건 개선을 위한 지속적인 건의를 반영해 이뤄졌다. 새로운 직통 노선 개통으로 원주혁신도시에서 서울까지의 운행거리가 기존보다 14.6km 단축된 총 121.2km로 줄어든다. 기존 원주기업도시를 경유하던 노선과는 분리된다.
시는 버스승강장 등의 관련 시설 정비를 완료한 후 오는 7월 20일부터 노선을 본격 운영할 예정이다. 원주의료기기산업진흥원이 새로운 기점으로 지정되어 승차권 예매와 같은 이용 편의성도 향상될 것으로 기대된다.
구자열 원주시장은 "취임 후 첫 업무협약인 만큼 의미가 크다"며, "이번 직통버스 개통이 혁신도시 주민과 공공기관 임직원들의 교통 불편을 해소하고, 자족도시로 성장하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com