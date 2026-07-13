박홍근 "내년 총지출 800조원+α…청년세대·성장동력 등 집중 투입"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2027년 예산안 편성 및 중기 재정운용 방향 공개

국세수입 최소 500조…역대 최대 규모

국가 명운 좌우할 '골든타임', 과감한 재정투자 필요

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 박홍근 기획예산처 장관은 13일 청와대에서 열린 국가재정전략회의에서 "내년 총지출을 올해 본예산보다 최소 10% 늘어난 800조원 플러스 알파(α) 규모로 편성하겠다"고 밝혔다.

박 장관은 이날 이재명 대통령 주재로 열린 국가재정전략회의에서 이 같은 내용이 담긴 '2027년 예산안 편성 및 중기 재정운용 방향'을 보고했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 박홍근 기획예산처 장관이 13일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 2026 하반기 경제성장전략 당정협의에서 발언을 하고 있다. 2026.07.13 mironj19@newspim.com

박 장관은 "2027년 국세수입이 최소 500조원에 달할 것"이라며 "내년 국세수입은 당초 전망치인 412조원을 훌쩍 넘어 500조원 플러스 알파(α)로 사상 최대를 기록할 것으로 예상된다"고 말했다.

이어 "내년 총지출을 올해 본예산 727조9000억원보다 10% 이상 늘려 역대 최대인 800조원 플러스알파 규모로 편성하겠다"고 강조했다.

박 장관은 인공지능(AI)·산업 대전환 등 구조적 전환기에 국가의 명운을 좌우할 '골든타임'을 놓치지 않으려면 과감한 재정 투자가 필요하다고 강조했다. 대규모 세수 증가분을 미래 대비를 위한 생산적 지출에 활용하는 전략적 투자 플랫폼인 '미래대응기금' 구상도 공개했다.

박 장관은 "미래대응기금은 단년도 예산의 한계를 극복하는 재정 운용 패러다임의 대전환이자 잠재성장률 반등을 뒷받침하는 전략적 투자 플랫폼"이라며 "장기 추세를 웃도는 대규모 세수 증가분을 기금에 적립하겠다"고 밝혔다.

미래대응기금을 통해 세수 변동성을 완화하고 안정적인 투자 재원을 확보하겠다는 구상이다. 기금은 청년세대와 성장동력, 지방, 인재 등 4대 분야에 집중 투자할 계획이다.

wideopen@newspim.com