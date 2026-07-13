삼성물산, 성수3지구 재개발 수의계약 수주 유력…우선협상자 지정 돌입

AI 핵심 요약beta
- 성수3지구 재개발조합이 13일 삼성물산을
- 시공사 재입찰 단독 응찰로 우선협상대상 지정했다.
- 조합은 9월말~10월초 총회 열어 수의계약으로
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
조합, 삼성물산 우선협상대상자 지정 후 9~10월 총회 개최 예정
최고 72층 10개동 건립…총공사비 1조8275억원 규모 대형 사업
[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 삼성물산이 서울 성동구 성수전략정비구역 제3주택정비형 재개발정비사업(성수3지구)의 유력한 시공사로 부상했다. 시공사 선정을 위한 재입찰에 삼성물산이 단독으로 참여하면서 조합은 삼성을 우선협상대상자로 지정하고 시공사 선정 절차를 본격화할 전망이다.
13일 정비업계와 성수3지구 재개발조합에 따르면 이날 마감된 시공사 선정 재입찰에 삼성물산만 최종 응찰해 경쟁 성립 불가로 유찰됐다. 도시 및 주거환경정비법에 따라 정비사업 시공사 선정 입찰이 2회이상 유찰될 경우 조합은 수의계약으로 시공사를 선정할 수 있다.
이에 따라 조합은 절차에 맞춰 단독 입찰한 삼성물산을 우선협상대상자로 지정하기로 했다. 조합 측은 오는 9월 말에서 10월 초 사이에 시공사 선정 총회를 개최하고 조합원 투표를 통해 시공사 선정 여부를 최종 확정할 계획이다.
성수3지구 재개발은 성동구 성수동2가 1동 572-7번지 일대 11만4193㎡ 부지에 지하 총 2개 블록을 조성하는 대규모 사업이다. D2블록에는 최고 34층 규모의 아파트 2개동이 들어서며 A3블록에는 최고 72층 규모의 초고층 아파트 8개동과 부대복리시설 및 근린생활시설 등이 건립된다. 건축연면적은 총 49만9285㎡에 달한다.
조합이 제시한 예정 공사비는 총 1조8275억1033만원 상당이다. 3.3㎡당 공사비는 1210만원 선이다. 한강변 초고층 랜드마크 단지라는 상징성과 함께 공사비 규모만 1조8000억원을 넘어서 대형 건설사들의 뜨거운 관심이 이어져 왔다.
dosong@newspim.com