[PGA] 김주형, 세계랭킹 33위로 껑충...김시우 21위로 상승

AI 핵심 요약beta
- 김주형이 13일 스코틀랜드오픈 우승하며 세계랭킹을 33위로 끌어올렸다.
- 김주형은 장기 부진과 세계랭킹 107위 추락 후 US오픈 3위와 함께 완벽한 부활을 선언했다.
- 김시우는 공동 9위로 세계랭킹 21위가 됐고 피츠패트릭은 3위로 상승했으며 셰플러·매킬로이는 1·2위를 유지했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 33개월 만에 미국프로골프(PGA) 투어 정상에 오른 '영건' 김주형이 남자골프 세계랭킹을 대폭 끌어올렸다.
김주형은 13일 발표된 남자골프 세계랭킹에서 평균 3.20점을 획득해 지난주 66위에서 33위로 33계단 뛰어올랐다. 이날 막을 내린 제네시스 스코틀랜드 오픈에서 정상에 오르며 지독했던 우승 가뭄을 풀고 뜨거운 눈물을 흘린 결과다.
김주형은 2023년 10월 슈라이너스 칠드런스 오픈 우승 이후 한동안 깊은 부진에 시달렸다. 올해 1월에는 세계랭킹이 107위까지 추락하기도 했다. 하지만 지난 6월 메이저 대회인 US오픈에서 단독 3위에 오르며 반등의 발판을 마련했고 이번 우승으로 완벽한 부활을 선언했다.
스코틀랜드 오픈에서 공동 9위에 오른 김시우는 지난주보다 한 계단 상승한 세계랭킹 21위에 이름을 올렸다. 이번 대회에서 공동 3위를 기록한 맷 피츠패트릭(잉글랜드)은 캐머런 영(미국)을 밀어내고 세계랭킹 3위로 올라섰고 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)와 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)는 지난주 자리를 그대로 유지했다.
psoq1337@newspim.com