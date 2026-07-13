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[핌in현장] 李대통령 "언어는 문화를 담는 그릇, 전 세계 세종학당 대폭 늘릴 것"

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  • 이재명 대통령이 13일 세계 한국어 교육자 통합연수에서 한국어와 한국 문화의 중요성을 강조하며 교육자들에게 감사를 전했다.
  • 정부는 2030년까지 세종학당과 해외 초중등 한국어 반·대학 강좌를 대폭 늘리고 재외동포 한글학교와 한국어 교육자 교류 지원을 강화하겠다고 밝혔다.
  • 올해 통합연수는 관계 부처가 9년 만에 함께 연계를 결정해 전 세계 한국어 교육자 550명이 참여하는 기조강연·사례 발표·토크콘서트 등을 진행했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 전 세계의 한국어 교육자들이 모인 통합연수 자리에서 한국 문화를 담는 그릇으로서 한국어의 중요성을 강조하며 특별한 감사를 전했다.

13일 서울 코엑스 그랜드볼룸에서 2026 세계 한국어 교육지 통합연수 개회식이 열렸다. 이 자리에는 최휘영 문체부 장관, 최은옥 교육부 차관, 김진아 외교부 제 2차관, 김경혁 재외동포청장, 전우용 세종학당재단 이사장, 송기호 한국국제교류재단 이사장이 참석했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 13일 서울 강남구 코엑스 그랜드볼룸에서 열린 '2026 세계 한국어 교육자 통합연수 개회식'에서 이재명 대통령의 축사를 대독하고 있다. [사진=문체부]

이날 최휘영 장관은 이재명 대통령이 직접 보낸 축사를 대독하며 행사의 의미를 강조했다. 이 대통령은 한국 문화를 담는 그릇으로써 한국어의 중요성을 짚으며 전 세계의 한국어 교육자들에게 감사의 뜻을 보냈다.

이 대통령은축사를 통해 "2026세대 한국어 교육자 통합 연수 개최를 진심으로 축하드린다. 올해는 훈민정음 반포 580돌이자 한글날 제정 100돌, 그리고 훈맹정은 남고 백도를 함께 맞이하는 뜻깊은 해다. 이처럼 의미 있는 시기에 귀한 자리를 마련해 주신 관계 부처와 세종학당재단, 한국국제교류재단 관계자 여러분께 깊이 감사드리고, 아울러 국적과 국경을 넘어 세계 각지에서 한국어와 한국 문화를 알리는 데 힘써 오신 한국어 교육자 여러분을 진심으로 환영한다"고 했다.

그러면서 "언어는 문화를 갖는 그릇과도 같기에 한국어를 배운다는 것은 우리나라를 더 깊이 이해해 가는 과정이라고 할 수 있다. 그런 의미에서 세계 곳곳에서 한국어를 가르치는 여러분은 대한민국의 정신과 문화를 세계에 수출하고 계시는 것과 다름없다"고 강조했다.

이어 "K컬처에 대한 관심에서 유학과 취업까지 전 세계인들이 한국어를 배우려는 목적도 갈수록 다양해지고 있다. 이런 흐름에 정부도 큰 책임감을 갖고 한국어 교육 환경 개선과 보급 체계 강화 등 관련 지원을 확대해 나가겠다"고 약속했다.

구체적으로 먼저 2030년까지 전 세계 세종학당을 대폭 늘리고 각국 정부와 협력하여 해외 초중등학교 내 한국어 반을 늘려나가겠다. 더불어 해외 대학의 한국어 강좌 운영을 지원하여 한국어 교육의 거점이 될 대학도 폭넓게 구축해 나가겠다. 한글학교에서 한국어를 배우는 차세대 재외 동포들이 우리 말을 통해 자신의 뿌리를 지켜가고 거주 국가 대한민국을 잇는 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 정부가 든든히 뒷받침하겠다. 나아가 전 세계 각국에서 한국어 교육자들이 함께 소통하고 교류할 수 있는 기회를 더욱 넓혀 나가겠다"고 밝혔다.

[사진=문체부]

끝으로 "각 부처의 역량을 한데 모은 이번 통합 연수가 서로의 경험과 지혜를 나누고 한국어 교육의 미래를 함께 그리는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다. 참석하신 모든 분들의 건강과 행복을 기원한다"고 축사를 마무리했다.

이 자리에는 전 세계 한국어 교육자 약 550명이 참석했으며, 대통령의 축사에 이어 미국 실리콘밸리 한국학교 문난모 교장의 답사가 이어졌다.

'2026 세계 한국어 교육자 통합연수'는 2017년에 문체부, 교육부, 외교부가 해외 한국어 교육자 공동연수를 최초 개최한 이후 소관별 한국어 교육자를 대상으로 초청 연수를 지속 운영해 왔다.

특히 올해는 해외에서 활동하는 한국어 교육자들의 전문성 향상과 기관 간 소통·협력 강화를 위해 9년 만의 관계 부처 통합연수 개최를 결정하였으며, 이를 위해 연수 일정을 연계하고 개회식과 공동연수 프로그램을 함께 마련했다. 이날 한국어 교육을 위한 각종 부처와 기관의 전문가들이 기조강연과 사례 발표, 토크콘서트, 특강이 이어진다. 

jyyang@newspim.com

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