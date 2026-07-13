[PGA] 고정원·김찬 ISCO 챔피언십 중위권 그쳐...피스크 우승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프랑스 교포 고정원과 재미 교포 김찬이 미국프로골프(PGA) 투어 ISCO 챔피언십(총상금 400만 달러) 최종 라운드에서 무너지며 중하위권으로 밀려났다.

고정원은 13일(한국시간) 미국 켄터키주 루이빌 허츠본 컨트리클럽에서 열린 대회 최종 4라운드에서 버디 5개와 보기 4개를 맞바꾸며 1언더파 69타를 쳤다. 최종 합계 10언더파 270타를 기록한 고정원은 공동 21위로 대회를 마쳤다. 2라운드까지 공동 4위로 선전했으나 3라운드 공동 18위에 이어 마지막 날에도 1타를 줄이는 데 그쳐 끝내 '톱10' 진입에 실패했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 재미교포 김찬. [사진=로이터] 2026.07.13 psoq1337@newspim.com

생애 첫 PGA 투어 우승을 조준했던 김찬의 아쉬움은 더 컸다. 3라운드까지 공동 3위를 달리며 역전 우승을 노렸던 김찬은 4라운드에서 5오버파 75타로 힘없이 무너졌다. 최종 합계 8언더파 272타를 적어낸 김찬은 공동 34위까지 순위가 곤두박질쳤다.

우승 트로피는 3차 연전까지 가는 혈투를 극복한 미국의 스티븐 피스크에게 돌아갔다. 피스크는 최종일 흐리고 바람이 부는 악조건 속에서 3언더파 67타를 기록, 이날 65타를 몰아친 테일러 펜드리스(캐나다)와 함께 최종 합계 16언더파 264타로 동타를 이뤄 연장전에 돌입했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 스티븐 피스크. [사진=PGA] 2026.07.13 psoq1337@newspim.com

18번 홀에서 이어진 연장 승부는 치열했다. 1, 2차 연장에서 나란히 파를 기록하며 팽팽한 균형을 유지했다. 승부는 3차 연장에서 갈렸다. 피스크가 안정적으로 파 세이브에 성공하고 펜드리스는 보기에 그쳤다. 피스크는 지난해 10월 샌더슨 팜스 챔피언십에서 생애 첫 승을 거둔 이후 9개월 만에 투어 통산 2승째를 수확했다. 우승 상금 72만 달러(약 10억 8000만 원)와 함께 내년 PGA 챔피언십 출전권도 확보했다. 3라운드까지 선두를 달렸던 루카스 글로버는 최종일 71타로 부진해 합계 14언더파 공동 5위로 대회를 마감했다.

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