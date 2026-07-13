首尔市精选"十大水景圣地" 在城市中心清凉一夏

纽斯频通讯社首尔7月13日电 为应对因气候变化而愈发漫长的酷暑天气，韩国首尔市自7月起全面启动公园及绿地内的水景设施，让市民在城市中心也能尽享清凉夏季，并为此精选推荐了"十大水景胜地"。

资料图：外国游客在首尔钟路区的光化门广场喷泉戏水。【图片=纽斯频通讯社DB】

◆可以尽情戏水的四大地面喷泉

位于城东区的首尔林地面喷泉，作为"2026首尔国际庭园博览会"的主会场持续火爆。除了地面喷泉外，贯穿整个公园的小溪也是一大特色。全家老小可以在树荫下的溪流中泡脚消暑，也可以在地面喷泉旁铺上凉席，尽情享受戏水乐趣并参与丰富多彩的体验项目。

中区的首尔广场地面喷泉是首尔市中心的代表性空间之一，与近期建成的"首尔广场森林"一同为市民提供绿色休憩所。这里紧邻德寿宫、景福宫等主要旅游景点，也非常适合海外游客家庭的小朋友来此玩耍。

麻浦区的世界杯公园地面喷泉与兰芝海滩，地面喷泉因无积水，小朋友们均可安全戏水。喷泉旁有小溪，对面设有冒险游乐场，非常适合作为全家出游的一日路线。在临近的"兰芝海滩"沙滩上，更有着如同海滨度假区般的浪漫氛围。

芦原区的佛岩山治愈公园戏水区与地面喷泉，蝴蝶庭园温室前设有地面喷泉，孩子们可以兼顾生态学习与戏水乐趣。仿照人工峡谷打造的戏水区地面平坦且水深较浅，不仅安全，周边还贴心设置了遮阳棚，非常便利。

◆配备各种戏水设施及便利设施的三大戏水场

位于江西区的首尔植物园戏水场，位于湖水园水岸边，以巨大花朵造型雕塑中倾泻而下的水流和喷泉为特色。最大水深25厘米，可免费使用，为保障安全必须穿戴涉水鞋（阿夸鞋）。开放时间为上午11时至下午4时，每逢整点运行40分钟，每天运行6次。

城北区的梧桐近邻公园戏水场，设施齐全，包括滑梯、水炮、露台及遮阳空间等。因邻近"梧桐树森林图书馆"与"梧桐水光庭园"，非常适合将娱乐与文化体验一网打尽。

铜雀区的显忠近邻公园戏水场，分为"游乐场型"与"水井型"，是老小共融型休憩所。场内设有水瀑布、水炮、翻滚水桶等设施。此处可不穿涉水鞋直接赤脚入场，但必须穿戴泳衣与泳帽。

◆三大特色混合型戏水设施

中浪区的中浪露营森林戏水场与地面喷泉，是在开发限制区内恢复受损土地、为市民打造的自然亲和型野餐主题空间。场内设有水隧道、淋水蘑菇、翻滚水桶以及腾空跃起的地面喷泉，带给游客不亚于水上乐园的无限乐趣。

位于铜雀区的波拉美近邻公园戏水场与地面喷泉，建于空军士官学校旧址，以展示退役飞机的"航空公园"而闻名。戏水场和地面喷泉附近有宽阔的中央跑道、草坪广场及沙池游乐场，是极适合全家一同到访的城中综合避暑胜地。

位于江北区的北首尔梦之林戏水场、镜面池与地面喷泉，由三种不同魅力的空间组成。"想象TokTok美术馆"前的戏水场设有翻滚水桶倾泻而下，充满活力；艺术中心前的镜面池水深仅至脚踝，平静的水面映射出周围风景，是放心戏水的空间；一旁还设有供孩子们玩耍的地面喷泉。

为了让市民放心享受戏水乐趣，各戏水设施在卫生与安全管理上也竭尽全力。设施每月定期进行2次水质检测，一旦发现超出水质标准，立即采取停运措施，完成消毒、清洁及换水，经重新检测确保符合安全标准后方会重新开放。此外，为确保戏水场安全，所管单位将安排安全员现场管理。

另外，各戏水场运营至8月，但开放日期与运营时间各不相同，建议访问前登录首尔市官网或"智慧首尔地图"确认。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社