[뉴스분석] 평양에 숙청바람 부나...김정은 "특대형 부패사건"

핵심 장성 비리·전횡 드러나

"유일 영군 저해" 이례적 공개

고모부 장성택 처형 때와 유사

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 군부 핵심인 총정치국 고위 간부의 비리 사건을 대대적으로 공개하면서 평양 권력 내부에 부정부패 척결을 내세운 숙청 작업이 진행되고 있다는 관측이 나온다.

노동신문과 조선중앙통신 등 북한 관영 선전매체들은 지난 11일 보도에서 국무위원장 김정은이 참석한 가운데 10일 열린 당정군 연합회의에서 군 총정치국 조직부국장 박희철의 비리 문제가 집중적으로 논의된 사실을 전했다.

[서울=뉴스핌] 북한이 지난 10일 평양에서 개최한 당정군 연합회의. 군 총정치국 조직부국장 박희철의 비리 문제가 집중적으로 논의된 이 회의를 전한 북한 매체들은 이례적으로 한장의 사진만을 공개했다. [사진=북한매체 종합] 2026.07.13

박희철은 북한군 소장 계급으로 우리의 준장에 해당한다.

별 하나인 군 인사의 부정부패가 이처럼 크게 문제가 된 건 그가 군부의 조직과 인사를 이른바 '당적(黨的)으로' 통제하는 총정치국에서 핵심인 조직부국장 자리를 맡고 있었다는 점 때문으로 분석된다.

노동신문은 "피소자 박희철은 정치기관의 책임적인 직무에 틀고앉아 있은 지난 4년 간 온갖 세도와 전횡을 부리면서 자기에 대한 특별한 환상을 조성했으며 주위에 몰려드는 탐욕과 직위욕이 강한 불건전한 자들로부터 많은 뇌물을 받아 사취했다"고 지적했다.

여기에서 주목되는 건 '특별한 환상을 조성했다'고 언급한 대목이다.

사실 북한이 박희철의 죄목을 언급하면서 "당 중앙과 인민의 신임과 기대를 저버리고 당의 규율 강화 노선에 도전하여 조직권과 간부권을 악용하며 부정부패, 부정축재 행위를 감행하면서 거액의 뇌물 사취와 부화방탕으로 인민군대 간부 대열의 질적 강화와 전투력 제고, 건전한 군풍 확립에 막대한 해독을 끼쳤다"고 강조했지만 이는 여느 비리사건과 크게 다르지 않아 보인다는 게 군 출신 탈북 엘리트들의 진단이다.

문제가 된 '특별한 환상'이란 대목은 김정은의 권위에 손상이 초래될 수 있는 모종의 언동을 했다는 의미로 풀이된다는 점에서 북한은 이를 매우 심각한 문제로 받아들이고 있는 것으로 보인다.

쉽게 말해 조직부국장이란 권력을 이용해 자신의 세력을 만들고 이들을 요직에 앉히는 등의 방법으로 군 내에서 김정은 중심의 유일영도에 반하는 행동을 했다는 의미다.

노동신문이 "군대 안에 매관매직, 뇌물수수, 정치 협잡행위를 조장시켰으며 자기의 심복, 아첨꾼들을 중요 직제들에 배치하면서 당의 유일적 영군체계 확립에 저해를 주었다"고 지적한 건 이런 맥락으로 볼 수 있다.

[서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은(파란색 원)이 2013년 4월 문을 연 평양 해당화관을 찾아 간부들과 철판요리 시범을 보며 활짝 웃고 있다. 이날 동행한 고모부인 장성택(붉은 원) 노동당 행정부장은 8개월 뒤 반역죄로 처형됐다. [사진=북한매체 종합] 2026.07.13

문제는 박희철의 비리 문제를 다루는 형식과 흐름이 지난 2013년 12월 김정은이 고모부 장성택을 처형할 때와 같은 양상을 띠고 있다는 점이다.

당시 북한은 장성택과 그 수하의 인물을 전격 체포한 뒤 노동당에서 출당시키는 등의 조치를 취했고, 결국 비리혐의를 내세운 반역죄로 몰아 사형에 처했다.

13년 전 장성택 처형이 집권 초기 권력 기반을 다지기 위해 후견인 격이던 고모부를 쳐낸 극약처방이었다면, 이번의 경우 김정은 체제 내부에 만연한 비리와 이를 고리로 한 전횡과 세력형성을 차단하려는 조치라 할 수 있다.

북한 매체들은 이번 사건을 비교적 자세하게 공개하면서 "피소자들에 대한 판결이 발표됐다"고 보도했지만 어떤 형이 내려졌는지는 밝히지 않았다.

하지만 김정은이 직접 회의에 참석하고, "우리 당이 세도와 관료주의, 부정부패와의 전면전쟁을 선포하고 투쟁의 강도를 부단히 높이는 때에 특대형 부패사건이 발생하였다는 데 문제의 엄중성이 있다"고 언급했다는 점에서 극형을 면하기 어려웠을 것으로 보인다.

대북정보 관계자는 "북한 당국이 비리문제뿐 아니라 '특별한 환상' 등을 언급하면서 김정은의 유일영도에 어긋나는 문제점을 지적했다는 점에서 사형을 면하기 어려웠을 것"이라며 "관련 동향을 추적하며 첩보를 수집 중"이라고 말했다.

김정은이 당정군 연합회의에서 "간부 대열의 정예화를 위한 조직·사상적 공세, 부정부패를 뿌리빼기 위한 법적투쟁의 강도를 부단히 높여나갈 것"이라 취지의 발언을 했다는 점에서 향후 박희철 숙청을 계기로 북한 권력 내부에 비리와 김정은 위해 세력 축출을 위한 피바람이 불 것이란 관측도 나온다.

yjlee@newspim.com