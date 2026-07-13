김대헌 호반그룹 사장, 호주서 전력 인프라 사업 점검

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에어트렁크·트랜스그리드 경영진과 잇달아 회동

AI 데이터센터 전력망 사업 협력 확대 추진

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 호반그룹이 인공지능(AI) 데이터센터 확대와 에너지 전환에 따른 전력 수요 증가에 대응해 오세아니아 시장 공략을 강화한다.

김대헌 호반그룹 기획총괄사장(왼쪽 네번째)이 지난 9일 호주 시드니 트랜스그리드 본사에서 제니퍼 휴스 트랜스그리드 송전망 건설·투자사업 부문 총괄(왼쪽 다섯번째)를 비롯한 관계자들과 AI 데이터센터 전력망 구축 프로젝트 계약 체결식을 마친 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=호반건설]

호반그룹은 김대헌 기획총괄사장이 지난 6일부터 약 일주일간 호주를 방문해 주요 고객사와 사업 협력 방안을 논의하고 대한전선 호주법인과 사업 현장을 점검했다고 13일 밝혔다.

이번 방문은 AI 데이터센터 확대와 전력망 투자 증가에 대응해 현지 협력 기반을 강화하기 위해 마련됐다.

김 사장은 호주 시드니에서 글로벌 데이터센터 개발·운영 기업 에어트렁크 경영진과 만나 데이터센터 전력 인프라 분야의 협력 확대 방안을 논의했다.

양측은 AI 데이터센터 확대에 따른 전력 인프라 구축 수요와 향후 사업 계획을 공유하고 중장기 협력 가능성에 대해 의견을 나눴다.

김 사장은 호주 송전 전력청인 트랜스그리드 관계자들과도 만나 대한전선이 최근 수주한 AI 데이터센터 전력망 구축 프로젝트의 추진 방향과 세부 계획을 논의했다.

호주 전력망과 재생에너지 시장 변화에 대한 의견을 교환하고 협력 관계를 이어가기로 했다.

대한전선 호주법인을 방문해 사업 운영 현황과 주요 프로젝트 추진 상황을 보고받고 오세아니아 지역의 전력 수요 증가에 따른 시장 전략을 점검했다. 사업 현장에서는 공정과 품질 관리 현황을 살폈다.

김 사장은 올해 초 대한전선 당진공장을 찾아 생산 역량과 설비 투자 계획을 점검했다. 지난 5월에는 덴마크와 네덜란드를 방문해 재생에너지 기업과 협력 확대 및 유럽 시장 전략을 논의했다.

김 사장은 "AI 산업의 성장과 에너지 전환으로 글로벌 전력 인프라 시장이 빠르게 변화하고 있다"며 "글로벌 고객과의 협력을 확대하고 미래 성장사업의 기반을 강화하겠다"고 말했다.

대한전선은 2004년 케이블 공급을 시작으로 호주와 뉴질랜드에서 전력 인프라 사업을 수행해왔다. 최근 호주 내 데이터센터 투자가 늘면서 초고압 전력망 구축 수요도 증가하고 있다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 김대헌 호반그룹 기획총괄사장은 왜 호주를 방문했습니까?

A. 인공지능(AI) 데이터센터 확대와 전력망 투자 증가에 대응해 현지 고객사와의 협력 기반을 강화하고 대한전선 호주법인과 사업 현장을 점검하기 위해 방문했습니다.

Q. 에어트렁크와는 어떤 협력 방안을 논의했습니까?

A. AI 데이터센터 확대에 따른 전력 인프라 구축 수요와 향후 사업 계획을 공유했습니다. 데이터센터 전력 인프라 분야의 협력 확대 방안과 중장기 협력 가능성에 대해서도 의견을 나눴습니다.

Q. 트랜스그리드와는 어떤 내용을 협의했습니까?

A. 대한전선이 최근 수주한 AI 데이터센터 전력망 구축 프로젝트의 추진 방향과 세부 계획을 논의했습니다. 호주 전력망과 재생에너지 시장 변화에 대한 의견도 교환하고 협력 관계를 이어가기로 했습니다.

Q. 대한전선 호주법인과 사업 현장에서는 무엇을 점검했습니까?

A. 호주법인의 사업 운영 현황과 주요 프로젝트 추진 상황을 보고받았습니다. 오세아니아 지역의 전력 수요 증가에 따른 시장 전략을 점검하고 사업 현장의 공정과 품질 관리 현황도 살폈습니다.

Q. 대한전선의 호주·뉴질랜드 사업 현황은 어떻습니까?

A. 대한전선은 2004년 케이블 공급을 시작으로 호주와 뉴질랜드에서 전력 인프라 사업을 수행해왔습니다. 최근 호주 내 데이터센터 투자가 늘면서 초고압 전력망 구축 수요도 증가하고 있습니다.

chulsoofriend@newspim.com