미래에셋생명, 한·미·중 반도체 ETF 3종 변액보험에 편입

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삼성전자·엔비디아·SMIC 등 주요 반도체 기업 투자

국가별 분산투자 통해 변액보험 선택지 확대

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 미래에셋생명은 변액보험 고객의 투자 선택지를 넓히기 위해 한국·미국·중국 반도체 시장에 투자하는 상장지수펀드(ETF) 펀드 3종을 새로 편입했다고 13일 밝혔다.

이번에 추가된 펀드는 ▲인덱스ETF 한국반도체 ▲인덱스ETF 미국반도체 ▲인덱스ETF 중국반도체다. 고객은 변액보험을 통해 한국과 미국, 중국의 주요 반도체 기업에 분산투자할 수 있다.

인덱스ETF 한국반도체는 국내 증시에 상장된 반도체 대표 기업 10곳으로 구성된 'FnGuide 반도체TOP10 지수'를 기반으로 운용된다. 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯해 한미반도체, 리노공업 등 반도체 장비·소재 기업에도 투자한다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 미래에셋생명은 변액보험 고객의 투자 선택지를 넓히기 위해 한국·미국·중국 반도체 시장에 투자하는 상장지수펀드(ETF) 펀드 3종을 새로 편입했다고 13일 밝혔다. [사진=미래에셋생명] 2026.07.13 yunyun@newspim.com

인덱스ETF 미국반도체는 미국 증시에 상장된 반도체 기업 약 30곳으로 구성된 'PHLX Semiconductor Sector Index'를 추종한다. 엔비디아와 AMD, 마이크론, 브로드컴, 인텔 등 글로벌 반도체 기업을 편입하며 원·달러 환율 변동도 수익률에 반영된다.

인덱스ETF 중국반도체는 중국 반도체 기업 21곳으로 구성된 'FactSet China Semiconductor 지수'를 추종한다. AI 반도체 설계기업 캠브리콘과 하이곤, 파운드리 업체 SMIC, 반도체 장비기업 나우라, 메모리기업 기가디바이스 등에 투자한다.

미래에셋생명은 기존 글로벌 변액펀드 라인업에 반도체 테마를 추가해 지역별 분산투자와 장기 자산관리 선택지를 확대했다고 설명했다.

이번에 추가된 반도체 ETF 펀드를 비롯한 변액펀드별 운용 전략과 상세 정보는 미래에셋생명 MVP 브랜드 사이트 'MVP PRISM'에서 확인할 수 있다.

위득환 미래에셋생명 AI혁신&변액운용본부장은 "반도체는 장기 성장이 기대되는 대표적인 투자 분야"라며 "시장 변화와 투자 흐름을 반영한 ETF 라인업을 지속적으로 확대해 고객의 투자 선택 폭을 넓히겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com