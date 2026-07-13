지커, 광주에 호남권 첫 전시장·서비스센터 열었다

AI 핵심 요약beta
- 지케이모빌리티가 13일 광주에 지커 광주 하우스와 서비스센터를 공식 오픈했다고 밝혔다.
- 호남권 첫 공식 전시장과 서비스센터로 지커 7X 전시와 구매·정비까지 원스톱 서비스를 제공한다고 했다.
- 지케이모빌리티는 강남·광주 거점에 이어 3분기 강동·동대문 스페이스 개관을 준비 중이라고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 지커 공식 딜러사 지케이모빌리티가 호남권 첫 공식 판매·서비스 거점을 열고 국내 네트워크 확장에 나선다.
지케이모빌리티는 광주광역시에 '지커 광주 하우스'와 광주 서비스센터를 공식 오픈했다고 13일 밝혔다.
지커 광주 하우스는 호남권 최초의 지커 공식 전시장이다. 고객들은 전시 차량을 직접 확인하고 브랜드 전문 세일즈 컨설턴트를 통해 상품 설명, 사전예약, 구매 상담 등을 받을 수 있다.
함께 문을 연 광주 서비스센터는 전문 정비 인력과 장비를 기반으로 정기 점검과 일반 정비 서비스를 제공한다. 이를 통해 호남권 고객은 차량 구매부터 관리까지 원스톱 서비스를 이용할 수 있게 됐다.
전시장에는 지커의 국내 주력 모델인 중형 전기 SUV 지커 7X가 전시된다. 고객들은 지커 7X의 디자인과 전동화 기술, 실내 공간 등을 직접 체험할 수 있다.
지케이모빌리티는 현재 지커 강남 센터와 지커 광주 하우스를 운영 중이며, 3분기 강동 및 동대문 스페이스 개관도 준비하고 있다.
지케이모빌리티 관계자는 "지커 광주 하우스와 서비스센터는 호남권 고객들이 가까운 곳에서 지커 브랜드와 전문 서비스를 경험할 수 있는 중요한 시작점"이라고 말했다.
chanw@newspim.com