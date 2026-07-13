경북도 '지방대학 육성' 청사진 나왔다...맞춤형 인재 양성 '방점'

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13일 오후 기본계획 수립 용역 최종보고회

정부 권한 이양 맞춰 지역 맞춤형 인재 육성 체계 마련

8월 말에 정부 제출....관련 조례도 제정

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도의 지방대학 육성 청사진이 나왔다. '맞춤형 인재 양성'에 방점이 찍혀 있다.

전략적 목표는 ▲지역 전략 산업 연계 맞춤형 인재 양성 체계 구축▲진학-취업-정주 선순환 생태계 조성▲경북 혁신 대학 앵커 체계 및 초광역 협력 거버넌스 확립▲성과 기반 자율‧책임형 대학 지원 재정 체계 정립에 초점이 맞춰져 있다.

경상북도청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.07.13 nulcheon@newspim.com

13일 경북도에 따르면 도는 이날 오후 경북연구원에서 이같은 내용을 담은 '지방 대학 및 지역 균형 인재 육성 지원 시도 기본 계획 수립 연구 용역(기본 계획)' 최종 보고회를 갖는다.

'지방대학 육성법' 개정 법률 시행으로 5개년 기본 계획 수립 권한이 중앙에서 광역 지방정부로 이양되면서 경북도는 지난 4월부터 기본 계획 수립 연구 용역을 수행했다.

경북도는 이날 경북연구원에서 경북도, 앵커 센터, 전 국가균형발전위원회 평가위원, 전 교육부 지방 대학 발전 실무 협의회 집필 위원 등 전문가들이 참석하는 '지방 대학 및 지역 균형 인재 육성 지원 기본 계획 수립 연구 용역' 최종 보고회를 열고 연구 결과와 향후 추진 방향을 공유한다.

최종 보고회에서는 지역과 산업 현장이 필요로 하는 지역 맞춤형 인재 양성을 핵심으로 '경북에서 배우고, 경북에서 일하고, 경북에서 머무는 인재 선순환 앵커 생태계 구축'이 비전으로 제시될 예정이다.

경북도는 연구 용역을 바탕으로 민선 9기 대전환 정책 기조를 반영한 5개년 기본 계획을 오는 8월 말까지 수립해 정부에 제출할 계획이다.

경북도는 또 '지방 대학 육성법'을 근거로 '경상북도 대학 및 지역 균형 인재 육성 지원에 관한 조례' 개정도 추진한다.이를 통해 경북도는 5개년 기본 계획, 매년 시행 계획, 조례 등을 포함해 지방 주도로 특화된 대학 육성 사업을 추진할 수 있는 법적‧제도적 기반을 마련한다는 방침이다.

이상수 경북도 지방 시대 정책 국장은 "고등 교육 패러다임이 지역 주도로 전환되면서 이제는 지역에 필요한 인재를 직접 키워내는 것이 무엇보다 중요해졌다"며 "이번 기본 계획을 토대로 조례 개정 등 제도적 기반을 마련하고 정부와 긴밀히 협력해 도내 대학들이 행‧재정적 지원을 더 많이 받을 수 있도록 적극 노력하겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com