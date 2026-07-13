'달러 강제 매각' 가짜뉴스 수사 경찰 특별성과 포상

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[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = '달러 강제 매각' 가짜뉴스를 수사한 경찰팀이 특별성과 포상을 받았다.

경찰청은 지난 7일 제6차 특별성과 포상금 심의위원회를 열고 사회 혼란을 야기한 허위·조작 정보 대응 및 보복 대행 범죄 수사 등 국민 체감도가 높은 우수 성과 11건을 선정해 총 9700만 원 규모의 특별성과 포상금을 지급한다고 13일 밝혔다.

경찰청 [사진=뉴스핌DB]

대표적인 포상 사례로는 중동전쟁 여파로 금융시장 불안이 고조된 상황을 악용해 허위 사실을 유포한 이른바 '달러 강제매각' 사건을 해결한 경기남부경찰청 사이버범죄수사2대가 선정됐다. 해당 수사팀 소속 이진형 경위 등 3명에게는 총 1500만 원의 포상금이 지급될 예정이다.

이 사건은 지난 3월 말 텔레그램 등 누리소통망(SNS)을 통해 "정부가 긴급재정경제명령을 발동해 개인이 보유한 달러를 강제로 매각하도록 한다"는 대통령 발언 왜곡 게시물이 확산하며 시작됐다. 수사팀은 단순 게시자 특정 방식에서 벗어나 게시물 생성과 확산 과정을 역추적하는 방식으로 수사 착안점을 전환해 피의자 신원을 확인했다.

이외에도 ▲보복대행범죄 수사 ▲특이·반발 민원 해결 ▲고액 체납 대포차 매매업자 검거 ▲디지털 성범죄 및 불법 성착취물 유포사이트 검거 ▲사이버범죄 및 불법 도박사이트 검거 등이 우수 성과로 선정됐다.

경찰청 관계자는 "수시·정기 포상 외에도 핵심 정책과제를 집중적으로 발굴하는 '공약포상' 제도를 통해 보이스피싱, 마약류 범죄, 관계성 범죄, 체납 과태료 징수, 허위·조작 정보 대응 등 5개 분야에 대한 포상도 병행하며 성과 중심의 조직 문화를 확고히 정착시켜 나가겠다"고 강조했다.

이어 이 관계자는 "국제 정세와 연계된 악의적 허위 정보가 국민 불안을 가중할 수 있는 만큼 앞으로도 엄정 대응 기조를 유지하겠다"고 밝혔다.

lahbj11@newspim.com