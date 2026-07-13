케이카, 침수차 걱정 낮춘다…구매비 환불·1000만원 보상

AI 핵심 요약beta
- 케이카는 13일 장마철 침수차 우려 낮추려 안심 보상 프로그램을 운영한다고 밝혔다.
- 7월10일~9월30일 구매 차량이 침수차 판명 시 비용 전액 환불과 추가 1000만원을 보상한다.
- 케이카는 직영 진단으로 침수차 유통을 차단하고 소비자도 하부 전장·안전벨트·문틈 오염 등으로 침수 여부를 확인할 수 있다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 직영중고차 플랫폼 케이카가 장마철 침수차 우려를 낮추기 위한 안심 보상 프로그램을 운영한다.
케이카는 오는 9월 30일까지 '2026 K Car 침수차 안심 보상 프로그램'을 실시한다고 13일 밝혔다.
이번 프로그램은 올해 7월 10일부터 9월 30일까지 케이카 내차사기 홈서비스와 전국 직영점을 통해 차량을 구매한 고객을 대상으로 한다. 차량 구매 후 90일 이내 케이카의 확인 진단을 거쳐 침수차로 판명되면 차량 구매 비용과 이전 비용 전액을 환불하고, 추가 보상금 1000만원을 지급한다.
케이카의 침수차 안심 보상은 2011년 시작돼 올해로 16년째 운영 중인 고객 신뢰 프로그램이다. 케이카는 직영 시스템을 기반으로 차량 진단 과정에서 차체 내·외부 사고 여부, 부품 교체, 엔진·변속기 성능, 도막 측정 등을 점검해 침수차 유통을 차단하고 있다.
침수차 여부는 소비자도 일부 확인할 수 있다. 차량 하부 전장 부품 제조일과 차량 제조일을 비교하거나, 안전벨트를 끝까지 당겼을 때 오염 흔적이 있는지 살펴보는 방식이다. 문틈과 트렁크 고무 몰딩 사이 이물질, 실내 습기와 악취도 주요 확인 요소다.
정인국 케이카 사장은 "장마철에도 침수차 걱정 없이 중고차를 구매할 수 있도록 업계 최대 수준의 보상 혜택을 준비했다"며 "소비자들이 신뢰할 수 있는 중고차 거래 환경을 만들어가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com