넥센타이어, 헌혈하면 타이어 렌탈 혜택 준다

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8월 31일까지 한마음혈액원 헌혈자 대상 진행

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 넥센타이어가 헌혈 참여 고객에게 타이어 렌탈 혜택을 제공하는 프로모션을 진행한다.

넥센타이어와 한마음혈액원 헌혈자 혜택 지원 포스터. [사진=넥센타이어]

넥센타이어는 오는 8월 31일까지 한마음혈액원 헌혈자를 대상으로 타이어 렌탈 서비스 '넥스트레벨' 상품권 지급 프로모션을 실시한다고 13일 밝혔다.

이번 프로모션은 한마음혈액원에서 헌혈에 참여하고, 같은 기간 넥센타이어의 타이어 렌탈 서비스 계약과 장착을 완료한 고객이 대상이다. 타이어 2본 장착 시 3만원, 4본 장착 시 6만원 상당의 복합 상품권을 지급한다.

이번 행사는 넥센타이어가 세계 헌혈자의 날을 맞아 보건복지부 장관 표창을 받은 것을 기념해 마련됐다. 넥센타이어는 헌혈 문화 확산과 혈액 수급 안정화에 기여한 공로를 인정받았으며, 올해 수상 단체 가운데 타이어 업계에서는 유일하게 이름을 올렸다.

넥스트레벨은 넥센타이어가 선보인 타이어 렌탈 서비스다. 타이어 교체 비용을 월 단위로 나눠 낼 수 있고, 파손 보증과 정기 점검 등 사후 관리 서비스도 제공한다.

넥센타이어 관계자는 "헌혈이라는 나눔에 동참한 분들께 여름철 안전 운전에 도움이 되는 실질적인 혜택으로 보답하고자 마련했다"며 "이번 프로모션이 헌혈 참여를 늘리는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

chanw@newspim.com