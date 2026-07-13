한국타이어, EV 전용 사계절 '아이온 플렉스 클라이밋' 출시

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어가 13일 전기차 전용 올웨더 타이어를 출시했다
- 아이온 플렉스 클라이밋은 사계절 주행과 정숙성 전비 효율을 강화했다
- 해당 제품은 3PMSF 인증과 독일 테스트 종합 1위를 기록했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 전기차 전용 올웨더 타이어를 국내 시장에 출시한다. 전기차 보급 확대에 맞춰 사계절 주행 성능과 정숙성, 전비 효율을 강화한 제품이다.
한국타이어는 13일부터 국내 시장에 전기차 전용 올웨더 타이어 '아이온 플렉스 클라이밋'을 순차 출시한다고 밝혔다.
아이온 플렉스 클라이밋은 한국타이어의 전기차 전용 타이어 브랜드 '아이온'의 올웨더 제품이다. 유럽 겨울용 타이어 필수 인증인 3PMSF를 획득해 눈길은 물론 여름철 고온과 빗길에서도 안정적인 주행 성능을 제공한다.
국내에는 세단과 SUV에 장착 가능한 18~20인치 총 8개 규격이 순차 출시된다. 먼저 255/45R19, 235/55R19, 235/40R19, 215/55R18 등 4개 규격을 선보이고, 나머지 4개 규격은 10월 출시할 예정이다.
제품에는 전기차 특화 기술 체계인 '아이온 이노베이티브 테크놀로지'가 적용됐다. 저소음, 낮은 회전저항, 그립력, 마일리지 등 전기차 타이어에 요구되는 핵심 성능을 균형 있게 구현했다.
아이온 플렉스 클라이밋은 독일 자동차 전문지 아우토 빌트의 2026 올웨더 타이어 테스트에서 종합 1위를 기록했다.
이용관 한국타이어 한국사업본부장은 "아이온 플렉스 클라이밋은 한국타이어의 EV 기술력이 집약된 상품"이라며 "전기차 전용 타이어 시장 리더십을 더욱 공고히 할 것"이라고 말했다.
chanw@newspim.com