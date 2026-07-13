철도기술연구원, '노사문화 우수기관' 선정…출연연 최초

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노사협의회 내실화·근로자 경영참여 제도화 성과

유연근무 확대 등 일·가정 양립 환경도 높은 평가

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 한국철도기술연구원(이하 '철도연')이 노사 협력 체계와 안정적인 조직 운영 성과를 인정받았다.

철도연 CI [자료=철도연]

13일 철도연은 고용노동부가 선정하는 '2026년 노사문화 우수기관' 공공부문에 정부출연연구기관 최초로 선정됐다고 밝혔다.

노사문화 우수기관은 상생과 협력의 노사문화를 모범적으로 실천하는 기업과 기관을 대상으로 고용노동부가 심사를 거쳐 선정하는 제도다.

올해는 전국 112개 기업과 기관이 신청했다. 지역심사와 사례발표 등을 거쳐 중소기업 14개사, 대기업 15개사, 공공부문 12개사 등 총 41개 기관이 최종 선정됐다.

철도연은 노사관계를 대화와 협력 중심으로 정착시키고, 노사가 함께 연구 경쟁력과 조직의 지속가능성을 높여온 성과를 정부로부터 공식적으로 인정받았다고 설명했다.

노사협의회 안건 수렴부터 논의·의결, 제도 개선, 이행 점검으로 이어지는 협력 시스템을 운영하고 있다.

근로자위원은 인사위원회 등 주요 기관 운영위원회와 각종 제도 개선 태스크포스에 정식 위원으로 참여하고 있다. 이를 통해 근로자가 주요 의사결정 과정에 실질적으로 참여할 수 있도록 경영 참여를 제도화했다.

철도연은 노사분규 없이 안정적인 노사관계를 유지해왔다. 2023년에는 고용노동부의 '노사협의회 운영 우수사례'에도 선정됐다.

근무환경과 복지 분야에서도 노사 협력을 기반으로 제도를 개선했다. 유연근무제를 확대하고 시간 단위 연차와 저축연차 제도를 도입·확대했으며 복지시설도 개선해 연구자가 연구에 몰입할 수 있는 환경을 조성했다.

2016년 12월부터 2027년 11월까지 4회 연속 가족친화기관 인증을 받아 일·가정 양립 환경을 인정받았다. 2023년 9월에는 인적자원개발 우수기관인 'Best-HRD' 인증을 획득했으며 2025년에는 '잡플래닛 어워즈 일하기 좋은 직장'에도 선정됐다.

이덕희 철도연 열린노동조합 위원장은 "노사가 대립보다 대화를, 갈등보다 협력을 선택해 온 과정이 좋은 평가를 받았다"며 "앞으로도 연구원이 지속적으로 발전할 수 있도록 상생의 노사문화를 함께 만들어 나가겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 철도연은 어떤 성과를 인정받았습니까?

A. 철도연은 고용노동부가 선정하는 '2026년 노사문화 우수기관' 공공부문에 정부출연연구기관 최초로 선정됐습니다. 노사관계를 대화와 협력 중심으로 정착시키고 연구 경쟁력과 조직의 지속가능성을 높여온 성과를 인정받았습니다.

Q. 올해 노사문화 우수기관에는 몇 곳이 선정됐습니까?

A. 전국 112개 기업과 기관이 신청했으며 지역심사와 사례발표 등을 거쳐 중소기업 14개사, 대기업 15개사, 공공부문 12개사 등 총 41개 기관이 최종 선정됐습니다.

Q. 철도연은 근로자의 경영 참여를 어떻게 보장하고 있습니까?

A. 근로자위원이 인사위원회 등 주요 기관 운영위원회와 각종 제도 개선 태스크포스에 정식 위원으로 참여하고 있습니다. 노사협의회 안건 수렴부터 논의·의결, 제도 개선, 이행 점검까지 이어지는 협력 시스템도 운영하고 있습니다.

Q. 근무환경과 복지 분야에서는 어떤 제도를 개선했습니까?

A. 유연근무제를 확대하고 시간 단위 연차와 저축연차 제도를 도입·확대했습니다. 복지시설도 개선해 연구자가 연구에 몰입할 수 있는 환경을 조성했습니다.

Q. 철도연이 받은 다른 인증과 수상 실적은 무엇입니까?

A. 2023년 고용노동부의 '노사협의회 운영 우수사례'에 선정됐습니다. 2016년 12월부터 2027년 11월까지 4회 연속 가족친화기관 인증을 받았으며 2023년 9월 'Best-HRD' 인증을 획득하고 2025년에는 '잡플래닛 어워즈 일하기 좋은 직장'에 선정됐습니다.

chulsoofriend@newspim.com