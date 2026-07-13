與 하경정 당정협의...구윤철 "중동전쟁 이후 거시·금융·부동산 통합대응 구축"

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당정, 13일 하반기 경제성장전략 당정협의 개최

"당정협 논의 및 현장 목소리 경제정책에 충실히 반영할 것"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 세계 경제의 불확실성과 수출 여건 악화, 생산·내수 부진 등 우리 경제가 직면한 복합적인 어려움을 극복하기 위해 정부의 모든 정책 역량을 집중하겠다고 밝혔다.

구 부총리는 13일 서울 여의도 국회에서 열린 하반기 경제성장전략 당정협의회에서 "중동전쟁 이후 전략을 적극적으로 추진하겠다"며 "거시경제, 금융외환시장, 부동산 등 전체적 시장 안정을 위한 통합대응체계를 구축하고 물가, 환율, 금리 등 리스크를 철저히 관리하겠다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 13일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 2026 하반기 경제성장전략 당정협의에서 발언을 하고 있다. 2026.07.13 mironj19@newspim.com

구 부총리는 "최근 세계 경제의 불확실성과 수출 여건의 악화, 생산과 내수의 어려움 등으로 우리 경제가 여러 도전에 직면해 있다"며 "수출과 지역경제 침체가 국민의 삶과 산업 현장에 미치는 영향이 큰 만큼 경제 회복을 위해 더욱 적극적인 자세로 대응해야 한다"고 했다.

이어 "산업 구조의 변화와 대내외 경제 여건의 불확실성으로 생산과 투자에도 어려움이 지속되고 있다"며 "정부는 지역경제와 민생을 안정시키고 경제 활력을 회복하기 위한 정책적 노력을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

구 부총리는 경제적 어려움이 특정 지역이나 계층에 집중되지 않도록 세심하게 살피겠다는 뜻도 밝혔다. 이와 함께 공급망 안정과 산업 경쟁력 강화를 통해 향후 대내외 경제 변화에 철저히 대비하겠다고 강조했다.

그는 "지금 우리 경제는 지난 몇 년간의 어려움을 극복하고 새로운 성장 기반을 마련해야 하는 중요한 시점"이라며 "우리 경제가 가진 잠재력과 역량을 최대한 활용할 수 있도록 정부의 모든 정책 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

또 "주택공급 확대 등을 통해 주거안정을 지원하는 한편 전략적 경제협력 등을 통해 K-공급망 에너지 자립을 확보하겠다"며 "잠재성장률 반등을 반드시 이루겠다"고 강조했다.

그러면서 "반도체 AI(인공지능) 데이터센터, 피지컬AI 등 3대 메가프로젝트를 속도감 있게 추진하고 글로벌 초격차 성장동력을 우선시하겠다"고 말했다.

국가균형발전 정책인 '5극 3특'과 관련해서도 적극적인 정책을 펼치겠다고 했다.

구 부총리는 "5극 3특 성장엔진을 구축해 지방주도 성장을 강화하겠다"며 "양극화 등 구조적 문제에도 적극적으로 대응하겠다"고 했다.

이어 "청년, 중소기업 취약계층 지원을 강화해서 케이(K)자형 양극화를 극복하고 생산적 금융 대전환, 전략적 국고운영, 재정 및 세제 혁신 등 구조혁신에 본격적으로 착수하겠다"고 말했다.

그러면서 "연금 등 개선도 이뤄나가겠다"며 "남은 하반기 경제성장전략을 적극적으로 실현해서 대체불가 대한민국으로 가는 경제 대도약 원년으로 2026년을 완성하겠다"고 했다.

그는 "오늘 논의된 여러 의견과 현장의 목소리를 경제정책에 최대한 충실히 반영하겠다"고 덧붙였다.

chogiza@newspim.com