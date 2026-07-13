콘진원, '코리아콘텐츠위크 북경·청두' 성료…상담액 6874만 달러

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 지난 5월 청두와 7월 북경에서 개최한 '2026 코리아콘텐츠위크'를 성공적으로 마무리했다고 13일 밝혔다.

올해 '코리아콘텐츠위크'는 지난 5월 27일부터 29일까지 청두에서, 7월 1일부터 3일까지 북경에서 각각 개최됐다.

콘진원은 참가기업을 대상으로 일대일 상담과 계약 및 법률 자문 등을 지원했으며, 행사 이후에도 온라인 후속 상담과 지식재산(IP) 법률 자문을 통해 상담 성과가 실제 계약과 공동 프로젝트로 이어질 수 있도록 지속적으로 지원할 계획이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 코리아콘텐츠위크(청두) 에서 열린 치코포럼. [사진=콘진원] 2026.07.13 alice09@newspim.com

이번 행사에는 국내 콘텐츠기업 30개사가 참가해 총 460건, 6874만 달러 규모의 사업 상담을 진행했으며, 업무협약(MOU) 8건과 계약 1건을 체결하는 성과를 거뒀다.

또한 중국 청두 고신구과학기술창신국과 중국음향및디지털출판협회가 청두와 북경 행사에 공동주관기관으로 참여해 한·중 양국이 함께하는 행사로 운영됐다.

이번 행사에는 국내 콘텐츠기업 30개 사와 한국과의 공동제작, 투자, 사용권 허가(라이선스) 등에 관심을 가진 중국 콘텐츠기업 114개 사가 참가했다.

중국의 주요 온라인 동영상 서비스(OTT) 기업을 비롯해 애니메이션·캐릭터 제작사, 라이선스 전문기업, 완구 및 콘텐츠 사업화 기업 등 콘텐츠 산업의 주요 기업들이 참가해 한국 콘텐츠와의 협력 가능성을 모색했다.

비즈니스 상담에 앞서 개최된 치코포럼(CHIKO Forum)에서는 쇼케이스와 토크콘서트, 전문가 좌담회를 통해 한·중 콘텐츠 산업의 미래 협력 방향과 공동 IP 개발, 인공지능(AI) 기반 콘텐츠 활용 방안 등을 심도 있게 논의했다.

2017년 시작해 올해 11회째를 맞이한 '코리아콘텐츠위크'는 한·중 콘텐츠 기업 간 교류와 협력을 지속적으로 지원해 온 대표 사업이다.

한국 콘텐츠를 소개하고 기업 간 만남을 지원하는 데 중점을 두었던 코리아콘텐츠위크는 올해 공동기획, 공동제작, 공동투자, IP 공동개발, 사용권 허가 등 콘텐츠 산업 전반의 협업 모델을 논의하는 행사로 한 단계 발전했다.

특히 현장에서 업무협약과 계약이 체결되고, 후속 상담과 법률 지원까지 연계되면서 교류를 넘어 실질적인 사업 협력으로 이어지는 기반을 마련했다.

문체부와 콘진원은 중국 유관기관과 협회, 민간기업을 유기적으로 연결하는 협력 체계를 통해 한·중 콘텐츠 교류에 실질적인 협업을 촉진하는 가교 역할을 수행했다.

앞으로도 코리아콘텐츠위크를 중심으로 한중 콘텐츠 기업이 우수한 IP와 제작 역량을 공유하고 공동 프로젝트를 지속적으로 발굴하는 등 양국 콘텐츠산업의 동반 성장을 이끄는 협력 플랫폼으로 발전시켜 나갈 계획이다.

김기헌 콘진원 북경비즈니스센터장은 "코리아콘텐츠위크는 지난 10년 동안 한·중 콘텐츠기업 간 협력을 이어 온 대표적인 교류의 장"이라고 말했다.

이어 "앞으로도 양국 기업들이 공동제작과 IP 개발, 투자 등 다양한 분야에서 지속 가능한 협력 생태계를 조성할 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 덧붙였다.

alice09@newspim.com