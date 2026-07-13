부산교육청, 초등교사 '수업 브랜드' 연수…"1교사 1수업 브랜드 구축"

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선배 교사와 멘토링 노하우 공유

연수 이수 후 에세이 집필 기회

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 초등교사의 수업 전문성 강화를 위한 '수업 브랜드' 연수에 나섰다.

시교육청은 학생 주도 배움 중심 수업 혁신 과제로 지난 3일부터 16일까지 부산교대에서 '교사, 브랜드가 되다: 나만의 수업 디자인' 연수를 실시한다고 13일 밝혔다.

대상은 임용 4~9년 차 입직기·성장기 초등교사 25명이다. 교사 개인이 관심을 둔 연구 분야를 바탕으로 독창적인 수업 브랜드를 설계하고 현장 적용까지 이어지도록 지원하는 데 초점을 맞췄다.

부산시교육청이 학생 주도 배움 중심 수업 혁신 과제로 지난 3일부터 16일까지 부산교대에서 '교사, 브랜드가 되다: 나만의 수업 디자인' 연수를 실시한다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

교육청은 '1교사 1수업 브랜드' 형성을 통해 교사의 수업 전문성과 자기 효능감을 향상시킨다. 학교 내 '1학교-1교사-1수업 브랜드' 운영과 연계해 수업 혁신과 지속 가능한 성장 기반을 마련한다.

정책은 교사 개별 교육철학을 바탕으로 학생 삶과 연결된 수업을 구현하는 '교사 교육과정'을 구체화하고 학교 내 자발적 수업 연구 문화를 확산하는 데 목적이 있다.

연수 과정은 실습과 사례 공유 중심으로 운영된다. 10~19년 차 선배 교사를 멘토로 매칭해 수업 노하우를 공유하고 교직 생활 전반의 고민을 나누는 동료 멘토링도 병행한다.

연수 이수 교사에게는 수업 브랜드 형성과 실천 과정을 담은 에세이 집필과 출판 기회를 제공한다.

시교육청은 교사 개인의 수업 철학을 정립하고 현장 중심 수업 혁신 확산으로 나아갈 것으로 기대하고 있다.

김석준 교육감은 "교사들이 자신의 수업을 성찰하고 자신만의 전문성을 '브랜드화'해 자긍심을 높이는 소중한 계기가 될 것"이라며 "선후배 교사가 함께 이끌고 밀어주는 끈끈한 동료 문화를 바탕으로 부산 모든 초등 교실에 수업 혁신이 확산될 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com