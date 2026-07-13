青瓦台政策室长：韩国经济正迈入新的增长轨道

纽斯频通讯社首尔7月13日电 韩国总统府青瓦台政策室长金容范12日表示，韩国经济正进入新的增长轨道，在半导体产业、人工智能（AI）和产业政策等因素带动下，长期增长趋势有望发生积极变化。

图为24日，青瓦台政策室长金容范在韩国记者中心宽勋俱乐部举行媒体座谈会。【图片=宽勋俱乐部TV截图】

金容范当天在社交媒体平台脸谱（Facebook）发表题为《告别东亚停滞论》的文章表示，东亚正经历一种"可能十年、二十年才会出现一次"的重大变化，市场正在重新评估韩国经济的长期发展前景。

他说，韩国经济潜在增长率恢复至3%的目标，过去一度被认为难以实现，如今已开始被视为具有实现可能性的目标。

金容范表示，韩国经济增长预期上调、资本市场估值重塑以及政策与产业周期形成共振，其力度在近几十年来较为少见。当前韩国经济出现的变化不应仅被视为经济周期性复苏，而应理解为长期增长趋势可能发生改变的初期阶段。

他指出，半导体产业只是这一轮增长的起点，更重要的是韩国正同步推进扩张生产能力和提升生产率。韩国政府提出的"三大超级项目"旨在进一步提升国家整体生产能力，是推动经济长期增长的重要产业政策。

金容范表示，如果人工智能生产革命与资本市场改革同步推进，供应链核心节点不断形成新的增长动力，再加上"三大超级项目"持续提升生产能力，韩国有望摆脱过去长期被认为与日本经济发展路径相似的发展模式，探索新的增长道路。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社