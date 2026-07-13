美 "이란, 호르무즈 상선 재공격...미군, 이란 순항미사일·드론 요격"

AI 핵심 요약beta
- 미 중부사령부는 12일 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협 상선을 재차 공격했다고 밝혔다다
- 미 항공기는 이란 순항미사일 1발과 자폭 드론 1대를 격추해 민간 선박 공격 능력 약화를 위한 공습을 이어갔다다
- 미국과 이란은 호르무즈 해협과 중동 미군 기지를 둘러싸고 상호 공습과 공격을 주고받으며 긴장이 고조되고 있다다
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협에서 상선을 재차 공격했다고 미 중부사령부(CENTCOM) 대변인 팀 호킨스 대령이 12일(현지시간) CNN에 밝혔다.
호킨스 대령은 미 항공기가 이란 순항미사일 1발과 자폭 드론 1대를 성공적으로 격추했다고 전했다.
앞서 미 중부사령부는 미 동부시간 기준 이날 오후 5시(한국시간 13일 오전 6시)에 "호르무즈 해협을 자유롭게 지나는 민간 선원과 상선을 공격하는 이란의 능력을 계속 약화시키기 위한 추가 공습을 개시했다"고 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 밝혔다.
중부사령부는 이번 공격이 군통수권자(도널드 트럼프 대통령)의 지시에 따른 것이라고 덧붙였다.
미국은 이란의 호르무즈 해협 상선 공격을 문제 삼아 이란에 대한 공습을 이어오고 있으며 이란도 중동 지역 미군 기지를 겨냥한 공격으로 맞서고 있다. 미국은 해협이 여전히 개방돼 있다고 주장하고 있지만, 이란 혁명수비대는 미국의 역내 개입이 끝날 때까지 해협 폐쇄를 선언했다.
wonjc6@newspim.com