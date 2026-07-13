李대통령, 오늘 '2026 국가재정전략회의' 주재…중점 투자 방향 논의

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내년도 예산안 편성·재정 운용 방향 논의

메가프로젝트·모두의 성장 주제 발표도

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 13일 정부의 향후 재정 운용 방향과 중점 투자 방향 등을 논의하는 '2026 국가재정전략회의'를 주재한다.

이날 청와대에 따르면 이번 회의는 '과감한 혁신과 투자로 여는 대체 불가 대한민국'이라는 슬로건으로 진행된다. 한성숙 국무총리를 비롯한 국무위원과 처·청 단위 전 부처가 참석한다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 2일 충남 아산시에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에 자리하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.02 photo@newspim.com

청와대에서는 강훈식 비서실장, 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장, 류덕현 재정기획보좌관 등이 참여한다. 더불어민주당의 한병도 당 대표 직무대행 겸 원내대표와 한정애 정책위의장 등 여당 주요 인사도 참석하고, 학계, 연구기관, 시민사회 인사 등도 함께해 총 130여 명이 자리한다.

회의는 국민의례와 대통령 모두 발언 후, 3개 세션으로 진행된다. 첫 번째 세션에서는 박홍근 기획예산처 장관이 '2027년 예산안 편성 및 중기 재정 운용 방향'을 발표한다.

2세션은 3대 메가 프로젝트 지원을 주제로 발표가 이어진다. 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 '메가 프로젝트, AI 데이터 센터·피지컬 AI', 김정관 산업통상부 장관이 '메가 프로젝트, 반도체·AI 로봇', 김성환 기후에너지부 장관이 '첨단 산업 전력·용수 공급을 위한 인프라 혁신 전략', 김윤덕 국토교통부 장관이 '반도체 첨단 산업 단지 조성 전략'을 각각 발표한다.

3세션에서는 '모두의 성장'을 주제로 발표가 진행된다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 '청년 정책 추진 방향', 김영훈 고용노동부 장관이 '모든 일하는 사람의 삶을 지키는 든든한 사회 안전망 강화', 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 '모두의 AI 추진 방향'에 대해 각각 발표한다.

pcjay@newspim.com