롯데 인디아, 통합 1년 만에 성장세…상반기 매출 28%↑

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

빙과 29%·건과 26% 성장…생산·유통 효율화 성과

푸네 빙과 신공장 안정화로 생산 실적 85% 증가

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데웰푸드의 인도 통합법인이 출범 1년 만에 두 자릿수 성장세를 기록했다.

롯데웰푸드는 건과·빙과 사업 통합 1주년을 맞은 인도 법인 롯데 인디아의 올해 상반기 매출이 전년 동기 대비 약 28% 증가했다고 13일 밝혔다. 회사는 현지 생산 인프라 고도화와 유통망 효율화를 중심으로 추진 중인 '원 인디아' 전략이 성과를 내고 있다고 설명했다.

롯데웰푸드 인도법인 롯데 인디아 본사 전경. [사진=롯데웰푸드 제공]

사업 부문별로는 빙과 부문 매출이 전년 동기 대비 29% 늘며 성장을 이끌었다. 지난해 2월 본격 가동에 들어간 인도 마하라슈트라 푸네 빙과 신공장이 안정화되면서 공급량이 확대된 영향이다. 올해 상반기 생산 실적은 전년 동기 대비 약 85% 증가했다.

롯데웰푸드는 푸네 신공장을 중심으로 돼지바의 현지명인 '크런치', 수박바, 죠스바의 현지명인 '샤크' 등 롯데 브랜드 도입도 확대하고 있다. 이를 통해 인도 현지에서 K아이스크림 경쟁력을 높인다는 전략이다.

건과 부문도 전년 동기 대비 26% 성장했다. 전통 유통 채널 커버리지를 확대한 전략이 매출 증가로 이어졌다. 롯데웰푸드는 향후 실적 강화를 위해 하리아나 로탁 공장에서 롯데 초코파이 4라인을 본격 가동할 예정이다.

롯데웰푸드는 인도 통합법인의 운영 효율성을 높이기 위해 남부, 북부, 서부 지역을 아우르는 커버리지 통합 작업을 이어간다. 물류와 생산 거점 통합을 통한 수익성 개선도 추진한다.

제품 측면에서는 빼빼로와 돼지바 등 대표 브랜드 경쟁력을 높여 현지 시장 내 한국 브랜드 영향력을 확대할 계획이다. 롯데 인디아는 이를 바탕으로 2032년까지 연 매출 1조원을 달성한다는 목표를 세웠다.

롯데웰푸드 관계자는 "통합법인 출범 1주년을 계기로 인도 시장에서 생산 효율성과 유통 경쟁력이 강화됐다"며 "핵심 브랜드 도입 확대를 통해 인도 최고의 종합 식품 기업으로 도약하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com