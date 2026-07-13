정부, 7~8월 원유 도입 100% 확보…중동 리스크 제한적

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산업부, 원유수급 긴급 점검회의 개최

미국-이란 재공방…호르무즈해협 봉쇄

정부 "7~8월 도입 물량 전년 수준 확보"

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 중동지역에 긴장이 다시 고조되면서 원유 수급에 다시 비상이 걸렸다.

정부는 일단 지난해 7~8월 원유 도입 물량 이상으로 확보했다면서 단기 수급 영향은 제한적이라고 밝혔다.

산업통상부는 13일 오전 문신학 차관 주재로 정유·해운업계, 한국석유공사와 함께 '원유 수급상황 긴급 점검회의'를 열고 원유 수급 및 유조선 통항 상황을 점검했다고 밝혔다.

지난 6월 미·이란 간 종전 양해각서(MOU) 체결 이후 중동 지역 긴장이 완화되는 듯했지만, 최근 이란의 호르무즈 통항 선박 공격과 해협 재봉쇄 선언으로 불확실성이 다시 커졌다.

산업부는 중동 정세 악화가 우리나라 유조선 통항과 원유 수급에 영향을 줄 수 있다고 보고 업계와 함께 공급 차질 가능성을 점검했다.

회의에서는 중동 정세 긴장 재고조에 따른 원유 수급과 석유가격 동향, 정유·해운업계의 대응 방안이 논의됐다.

산업부에 따르면 현재 국내 정유업계가 확보한 7~8월 원유 도입 물량은 전년 대비 100% 이상이다. 이에 따라 현 상황이 국내 원유 수급에 단기적으로 미치는 영향은 크지 않을 것으로 전망된다(그림 참고).

다만 산업부는 현재의 긴장 상황이 장기화될 가능성에도 대비하기로 했다. 정유·해운업계와 실시간 소통체계를 구축하고, 중동 정세와 원유 수급 상황을 면밀히 모니터링할 계획이다. 필요할 경우 대체물량 확보 방안도 함께 검토할 방침이다.

문 차관은 "정부와 정유·해운업계가 긴밀히 소통하며 국민 생활에 불안이 없도록 수급 동향을 철저히 모니터링해 달라"고 당부했다.

이어 "중동 정세 불안정이 상시화될 가능성이 있는 만큼 원유 도입선을 다변화하는 등 석유산업의 근본적인 체질 개선을 추진하겠다"며 "어떠한 위기에도 흔들리지 않는 에너지 안보를 확립하겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com