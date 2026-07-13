삼성화재, 금융보안 유공 금융위원장 표창 수상

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정보보호 투자·거버넌스 강화 성과 인정

개인정보 암호화 확대·AI 보안체계 구축 추진

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성화재는 지난 10일 금융보안원이 주최한 '정보보호의 날 기념행사'에서 금융보안 유공 금융위원장 표창을 수상했다고 13일 밝혔다.

정보보호의 날은 사이버 공격을 예방하고 정보보호 문화를 확산하기 위해 제정된 법정기념일이다. 올해 행사는 인공지능(AI)을 활용한 사이버 공격이 지능화되는 상황에서 금융권의 주요 보안 현안을 공유하고 공동 대응 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

삼성화재 본사. [사진=삼성화재]

삼성화재는 정보보호 투자를 확대하고 보안 거버넌스를 강화해 사이버 위협 대응 역량과 개인정보 보호 체계를 고도화한 점을 인정받았다.

삼성화재는 주요 정보보호 현안을 이사회에 정기적으로 보고하는 체계를 운영하며 정보보호 책임경영을 강화하고 있다. 정보보호 수준 진단을 토대로 3개년 중장기 보안 강화 계획도 수립했다.

고객의 주민등록번호뿐 아니라 성명과 연락처 등 주요 개인정보에 대한 암호화 조치를 선제적으로 확대했다. 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증인 ISMS-P와 국제 정보보호경영시스템 인증인 ISO27001도 지속적으로 갱신하고 있다.

조성옥 삼성화재 최고정보보호책임자(CISO) 상무는 "진화하는 사이버 위협과 정보유출 시도로부터 고객의 개인정보를 보호하기 위한 노력이 이번 수상으로 이어졌다"며 "앞으로도 AI 기반 보안체계를 구축하고 개인정보 보호 수준을 높여 고객에게 더욱 신뢰받는 금융사가 되겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com