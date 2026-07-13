李대통령, 14일 영국 '앤 공주' 접견…'한-영 우호 증진' 논의

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 14일 앤 공주 부부를 청와대에서 접견했다
- 양측은 한영 간 우호협력 증진 방안과 지역 정세를 논의했다
- 앤 공주는 13일부터 15일까지 방한해 지속 가능 패션 전시 등에 참석했다
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 13일부터 사흘간 한국을 방문하는 영국의 앤 공주(HRH The Princess Royal) 부부를 오는 14일 청와대에서 접견한다.
청와대는 이 대통령이 14일 오후 찰스 3세 영국 국왕의 여동생 앤 공주 부부를 청와대에서 접견한다고 밝혔다. 이 대통령은 이 자리에서 한국과 영국의 우호 협력 증진 방안을 논의할 예정이다.
영국 왕실은 1999년 고(故) 엘리자베스 2세 여왕의 국빈 방한을 비롯해 꾸준히 한국을 방문하며 교류를 이어왔다. 엘리자베스 2세 여왕의 딸인 앤 공주의 방한은 2018 평창 동계올림픽 계기에 방한한 이후 8년 만이다. 당시 앤 공주는 국제올림픽위원회(IOC) 위원 자격으로 방한했다.
청와대는 "이번 접견을 통해 글로벌 전략 동반자인 한-영 간 고위급 교류, 교역 및 투자, 과학기술, 문화 등 다양한 분야에서 양국 간 협력 강화 방안과 주요 지역 정세에 대한 논의가 이뤄질 것으로 기대된다"고 밝혔다.
앤 공주는 13일부터 오는 15일까지 방한할 예정이며, 방한 기간 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리는 한·영 지속 가능한 패션 전시 등에 참석한다.
pcjay@newspim.com