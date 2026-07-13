하나카드, 유료 AI 30종 통합 구독 서비스 'AI스마트팩' 출시

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챗GPT·제미나이·클로드·그록 등 한 계정으로 이용



[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드는 30종의 유료 인공지능(AI) 서비스를 하나의 플랫폼에서 이용할 수 있는 구독 서비스 'AI스마트팩'을 출시했다고 13일 밝혔다.

AI스마트팩은 챗GPT와 구글 제미나이, 클로드, 그록 등 대화형·생성형 AI 기능을 통합 제공하는 서비스다. 이용자는 하나의 계정으로 문서 작성과 이미지 생성 등 다양한 AI 모델을 교차해 사용할 수 있다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드는 30종의 유료 인공지능(AI) 서비스를 하나의 플랫폼에서 이용할 수 있는 구독 서비스 'AI스마트팩'을 출시했다고 13일 밝혔다. [사진=하나카드] 2026.07.13 yunyun@newspim.com

요금제는 월 9900원의 '스타터'와 월 1만9800원의 '엑스퍼트' 두 종류다. 스타터 요금제는 매월 4만 메달, 엑스퍼트 요금제는 8만 메달의 사용량을 제공한다.

하나카드에 따르면 스타터 요금제는 블로그 게시물 약 360개 분량의 텍스트와 이미지 85개를 생성할 수 있다. 엑스퍼트 요금제는 블로그 게시물 약 730개와 이미지 170개를 생성할 수 있는 수준이다. 실제 사용량은 이용하는 AI 모델과 작업 방식에 따라 달라질 수 있다.

금융사기 피해 보장 서비스도 포함됐다. 가입자는 국내에서 발생한 스미싱과 파밍, 메모리 해킹 등 피싱·해킹 금융사기로 피해를 보면 최대 1000만원까지 보상받을 수 있다.

보장 대상은 가입자 본인뿐 아니라 배우자와 부모, 자녀까지 포함한다. 예금의 부당 인출이나 신용·체크카드 부정 사용으로 발생한 금전적 손실이 보상 대상이다.

AI스마트팩은 국내 결제망을 통해 이용료가 결제되며, 구독 내역을 국내에서 확인하고 관리할 수 있다.

하나카드는 서비스 출시를 기념해 오는 8월 13일까지 가입 이벤트를 진행한다. 행사 기간 AI스마트팩에 처음 가입한 하나 개인 신용·체크카드 고객 가운데 500명을 추첨해 신세계상품권 1만원권과 AI 서비스 추가 이용량을 제공한다.

혜택을 받으려면 오는 10월 1일까지 서비스를 유지해야 하며, 경품은 10월 12일까지 모바일로 발송될 예정이다.

하나카드 관계자는 "AI스마트팩은 고객의 AI 활용 역량을 끌어올리는 동시에, 매달 나가는 고정 구독료 부담은 획기적으로 줄일 수 있다"며 "일상의 생산성을 높여주는 프리미엄 AI 기능은 물론, 고도화되는 금융 범죄로부터 소중한 가족의 자산까지 안전하게 지킬 수 있는 상품"이라고 말했다.

yunyun@newspim.com