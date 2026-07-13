씨엔알리서치, 'EPSI Korea' 인수

일본 EPS 그룹 한국법인 지분 인수…한·중·일 네트워크 구축

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 씨엔알리서치가 일본 EPS 그룹의 한국법인 EPSI Korea의 지분을 인수한다고 13일 밝혔다. 한·중·일을 아우르는 글로벌 임상개발 플랫폼 구축을 위한 전략적 결정이다.

회사에 따르면 이번 인수를 통해 일본 제약·바이오기업 대상 사업을 확대하고 동북아 지역의 임상 네트워크를 구축하며 글로벌 CRO(의약품개발 수탁기관) 경쟁력을 강화할 계획이다.

EPS는 1991년 설립된 일본 대표 CRO 그룹으로 일본 신약 허가 신청의 약 85%에 참여한 이력을 보유하고 있다. 임상시험을 비롯해 SMO(임상시험 관리기관), CSO(임상 영업 조직) 등 신약 개발 전주기를 지원하며 아시아 전역에서 임상개발 서비스를 제공한다. EPSI Korea는 국내 임상시험 수행과 프로젝트 운영을 담당한다.

[사진=씨엔알리서치]

최근 일본 제약·바이오 기업들은 글로벌 시장 진출과 함께 다국가 임상시험(MRCT)을 적극 추진 중이다. 한국은 우수한 의료 인프라와 신속한 임상 수행 역량을 바탕으로 아시아 임상개발의 핵심 허브로 자리잡고 있으며, 일본 기업들의 한국 임상 수요도 지속적으로 증가하고 있다.

씨엔알리서치는 EPSI Korea를 통해 일본 고객사와의 접점을 확대하고, 일본 기업의 한국 임상뿐 아니라 한국 기업의 일본 진출을 동시에 지원하는 양방향 CRO 사업을 본격화할 방침이다. 종양 및 희귀질환 등 고부가가치 치료영역을 중심으로 한·일 공동 임상과 다국가 임상시험 확대도 추진한다.

윤문태 씨엔알리서치 대표는 "이번 인수는 한·중·일을 잇는 동북아 임상개발 기반 완성의 중요한 계기"라며 "EPS와의 협력을 통해 아시아권의 다국가 임상 수주 기회를 확보하고, 아시아를 대표하는 글로벌 CRO로 성장을 가속화하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com