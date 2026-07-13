아이씨티케이, WIPO 글로벌 어워드 수상

양자보안 하드웨어 기업 첫 수상…글로벌 시장 진출 탄력

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차세대 양자보안 팹리스 기업 아이씨티케이(ICTK)가 세계지식재산권기구(WIPO)가 주관하는 'WIPO Global Awards 2026'에서 수상기업으로 선정됐다고 13일 밝혔다.

'특허계의 노벨상'으로 불리는 WIPO Global Awards는 유엔(UN) 산하 세계지식재산권기구가 주관하는 글로벌 시상 프로그램이다. 지식재산(IP)을 전략적 자산으로 활용해 사업을 성장시키고 새로운 시장 진출, 파트너십, 투자 유치 등에서 성과를 창출한 기업을 선정한다. 올해 행사에는 전 세계 126개국에서 1300개 이상의 기업이 지원했다.

회사에 따르면 ICTK는 지난해 최종 후보(Finalist)에 오른 데 이어 올해 수상기업(Winner)으로 선정됐다. 역대 수상기업 기준으로 하드웨어 기반 양자보안 기업으로는 첫 수상 사례다. WIPO는 ICTK의 혁신 기술과 지식재산을 전략적으로 활용한 사업 확장을 높이 평가했다.

[사진=아이씨티케이]

ICTK의 핵심 기술인 VIA PUF는 반도체 제조 과정에서 발생하는 미세한 물리적 특성을 활용해 칩마다 복제 불가능한 고유값을 생성하는 하드웨어 보안 기술이다. 이를 기반으로 양자내성암호(PQC)를 결합한 PQC-PUF 보안칩 라인업을 구축했으며, 디바이스 인증, 위·변조 방지, 보안 키 보호 등 하드웨어 기반 보안 기능을 고도화해 왔다.

ICTK 관계자는 "이번 수상은 VIA PUF 원천기술과 PQC-PUF 보안칩 기술의 우수성을 인정받은 성과"라며 "지난 5월부터 글로벌 빅테크 기업에 보안칩 공급을 시작해 시장에서 사업성을 입증한 만큼, 이번 WIPO 수상을 계기로 글로벌 디바이스 보안, 공급망 보안, 양자보안 시장에서 파트너십과 비즈니스 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 WIPO Global Awards 2026 수상기업은 지난 10일 스위스 제네바에서 열린 공식 시상식에서 발표됐다. 수상기업에는 IP·비즈니스 멘토링과 글로벌 네트워크 연계 등 후속 지원 프로그램이 제공된다.

nylee54@newspim.com