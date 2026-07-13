한국피아이엠, 400억원 투자 유치…"휴머노이드 로봇 양산"

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AI 데이터센터 등 신사업 제품 선제적 양산 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 한국피아이엠이 400억원 규모의 투자 유치에 성공했다고 13일 밝혔다. 회사는 조달 자금으로 휴머노이드 로봇과 AI 데이터센터 등 신사업 제품의 양산에 나설 계획이다.

회사에 따르면 제3회차 무기명 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다. 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이며, 전환가액은 주당 5만4431원이다.

휴머노이드 로봇 사업에서는 글로벌 로봇 기업향 감속기 양산 대응을 위해 마이크로 MIM 제조 설비와 감속기용 금형, 감속기 설계 소프트웨어 등을 확보할 예정이다. 로봇용 티타늄 분말 양산 설비에도 투자한다. 감속기는 로봇 관절 구동부의 핵심 부품이다.

한국피아이엠 로고. [사진=한국피아이엠]

AI 데이터센터 및 IT 사업은 베트남 생산거점을 중심으로 양산에 나선다. 한국피아이엠은 상장 후 글로벌 IT 대기업향 제품 공급 확대를 위해 베트남 공장 증설을 진행 중이며, 최근 미국 기업을 통해 구글 AI 데이터센터 냉각 솔루션에 적용되는 제품 수주에 성공했다.

회사 관계자는 "당사의 독보적인 기술력과 글로벌 탑티어 기업향 장기간 공급 레퍼런스를 축적해온 점을 높게 평가받아 대규모 투자 유치에 성공했다"며 "해외 기업과의 휴머노이드 로봇 감속기 소재 논의 진전 및 AI 데이터센터향 매출 확대가 예상됨에 따라 선제적인 양산 대응을 위해 이번 전환사채 발행을 결정했다"고 말했다.

그는 "휴머노이드 로봇, AI 데이터센터 등 고속 성장이 예상되는 산업향 제품 양산 대응뿐 아니라 지속적인 연구개발을 거쳐 기술 초격차를 시현하고 이를 통한 실적 극대화에 나설 것"이라며 "최근 정부 주도로 국내에서도 피지컬 AI와 데이터센터 프로젝트가 본격화되는 만큼 해외 레퍼런스를 기반으로 신사업 성과를 확보하겠다"고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com