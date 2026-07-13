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[LPGA] 박세리-박인비 이어...유해란, 한국인 3번째 메이저 2연승 위업

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  • 유해란이 12일 에비앙 챔피언십서 우승했다.
  • 브룩 헨더슨과 연장 끝에 메이저 2연승했다.
  • 통산 5승째로 한국인 네 번째 챔피언이 됐다.

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에비앙 챔피언십 최종일 헨더슨과 연장전 접전 끝 우승
여자 PGA챔피언십 우승 뒤 2주 만에 또 메이저 퀸 올라
2주간 상금 50억 타...임진희 공동 4위, 이소미 공동 10위

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자골프의 새로운 간판스타 유해란이 2회 연속 미국여자프로골프(LPGA) 투어 메이저 대회를 제패했다.

유해란은 12일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅의 에비앙 리조트 골프클럽에서 열린 시즌 네 번째 메이저 대회 아문디 에비앙 챔피언십 최종 4라운드에서 브룩 헨더슨(캐나다)과 연장전까지 가는 접전 끝에 우승 트로피를 들어 올렸다. 최종 합계 19언더파 265타로 동타를 이룬 뒤 18번 홀에서 치러진 연장 첫 번째 홀에서 버디를 잡아 파에 그친 헨더슨을 따돌렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 태극기를 어깨 두른 유해란이 12일(한국시간) 에비앙 챔피언십 우승 트로피를 들고 환하게 웃고 있다. [사진=LPGA] 2026.07.13 psoq1337@newspim.com

이번 우승으로 통산 5승을 쌓은 유해란은 에비앙 챔피언십이 메이저 대회로 승격된 2013년 이후 김효주, 전인지, 고진영에 이어 네 번째 한국인 챔피언이 됐다. 우승 상금 140만 달러를 추가한 유해란은 최근 13일 동안 메이저 대회 두 번으로만 약 335만 달러(약 50억 3000만 원)의 상금을 벌어들였다. 올해 시즌 상금 400만 달러를 돌파한 유해란은 상금 1위 넬리 코르다(미국)와의 격차를 151만 달러 차로 좁히며 본격적인 타이틀 경쟁에 시동을 걸었다.

불과 2주 전 KPMG 여자 PGA 챔피언십에서 생애 첫 메이저 우승을 차지했던 유해란은 3주 동안 열린 2개 메이저 대회를 연달아 석권했다. 이는 박세리(1998년), 박인비(2013년)에 이어 한국 선수로는 역대 세 번째 쾌거다. 국내에서 물혹 수술을 받고 약 6주간 대회를 건너뛴 뒤 일궈낸 기록으로 한국 선수가 한 시즌에 메이저 2승 이상을 올린 것은 2019년 고진영 이후 7년 만이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 12일(한국시간) 에비앙 챔피언십에서 우승해 메이저대회 2연승을 이룬 유해란. [사진=LPGA] 2026.07.13 psoq1337@newspim.com

대기록으로 가는 최종 라운드는 숨 막히는 추격전이었다. 전날 3라운드에서 남녀 메이저 대회를 통틀어 역대 최소타인 11언더파 60타를 몰아쳤던 유해란은 이날 퍼트 난조로 고전했다. 그사이 7타 차 뒤진 채 출발한 헨더슨의 거센 추격이 시작됐다. 헨더슨은 1번홀 버디에 이어 7번홀 이글, 8번홀 홀인원을 연달아 기록하며 순식간에 우승 경쟁에 뛰어들었다.

유해란은 8번홀에서 보기를 범한 뒤 17번홀까지 단 하나의 버디도 잡지 못하며 공동 선두를 허용했다. 운명의 18번 홀에서 헨더슨이 두 번째 샷을 홀 8피트에 붙이자 유해란은 연장에 가기 위해 반드시 버디가 필요했다. 극적인 순간 약 4m 거리의 버디 퍼트가 마침내 홀 안으로 떨어졌다. 이날 유해란의 첫 버디였다. 유해란이 이븐파 71타로 경기를 마친 뒤, 헨더슨이 이글 퍼트를 성공시키며 승부는 연장으로 이어졌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 태극기를 어깨 두른 유해란이 12일(한국시간) 에비앙 챔피언십 우승 트로피를 들고 환하게 웃고 있다. [사진=LPGA] 2026.07.13 psoq1337@newspim.com

연장 첫 번째 홀에서 희비가 극명하게 갈렸다. 헨더슨의 티샷은 왼쪽 러프로 밀려 레이업을 선택해야 했다. 반면 유해란은 정확한 티샷에 이어 두 번째 샷을 그린 위에 올리며 승기를 잡았다. 이글 퍼트는 아쉽게 지나갔지만, 약 3피트 거리의 버디 퍼트를 침착하게 성공시키며 긴 승부에 마침표를 찍었다.

유해란은 우승 직후 인터뷰에서 "불과 3주 전까지만 해도 메이저 우승이 하나도 없었는데 이제는 2연속 우승을 했다"며 "14살 때 주니어 에비앙 챔피언십에서 우승했던 좋은 추억이 있어 늘 이곳에서 우승하는 꿈을 꿨는데 지금은 그저 꿈만 같다"고 소감을 밝혔다. 유해란은 7월 30일부터 로열 리덤 앤드 세인트앤스에서 열리는 올해 마지막 메이저 대회인 AIG 여자 브리티시 오픈에서 한국 선수로는 박인비 이후 두 번째인 메이저대회 3연승에 도전한다.

psoq1337@newspim.com

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"국정농단" 한학자 총재 13년 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '정교유착' 의혹의 중심 인물인 한학자 통일교 총재에게 민중기 특별검사팀이 징역 13년을 구형했다. 특검팀은 10일 오전 서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성) 심리로 열린 한 총재의 정치자금법 위반 등 혐의 결심 공판에서 징역 13년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 함께 재판에 넘겨진 정원주 천무원 부원장에게는 징역 10년, 윤영호 전 세계본부장에게는 징역 3년 6개월, 이신애 전 재정국장에게는 징역 3년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 윤석열 정부와의 '정교유착' 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 10일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 결심 공판에 출석하고 있다. 2026.07.10 photo@newspim.com 특검팀은 이 사건에 대해 "대한민국의 헌법 질서를 혼란하게 하고, 교인들의 헌금을 사금고처럼 사용하면서 국정을 농단한 사건"이라며 "다시는 이와 같은 종교단체들에 대한 정교유착과 국정농단 행위가 일어나지 않도록 엄중한 형을 선고해달라"고 언급했다. 특검팀은 "피고인들은 통일교와 자신들의 이권 및 영향력를 확대하고자 이 사건 범행을 저질렀다"며 "정교일치를 목표로 종교단체의 막대한 자금력을 이용해 정치와 결탁했고, 선거에 불법 개입했으며 대한민국의 공권력을 불법부당하게 이용하려고 했다"고 지적했다. 특검팀은 정치권과 지속적으로 접촉하며 청탁 행위를 한 윤 전 세계본부장이 한 전 총재의 의사에 반해 행동할 수 없었다는 점을 수차례 강조했다. 특히 윤석열 전 대통령과 독대하면서 통일교 정책을 부탁하고, '건진법사' 전성배 씨를 통해 김건희 여사에게 샤넬 가방과 그라프목걸이 등을 제공한 것 역시 한 전 총재의 승인 없이는 이뤄질 수 없는 행동이었다고 설명했다. 특검팀은 또한 지난 2022년 3월 한 총재가 특별집회에 참석해 사실상 '윤석열 후보 지지' 의사를 밝힌 뒤 통일교 각 지부에서 국민의힘에 재정적 지원을 한 점을 들며, 모든 사건이 한 총재로부터 시작됐다고 주장했다. 특검팀은 "한학자는 이 사건 정교유착의 최종 수혜자"라고 밝혔으며, 정 부원장에 대해서는 "한 총재의 비서실장이자 최측근으로, 한 총재의 주요의사결정에 적극적으로 조력해 큰 영향력을 행사한 사람"이라고 정의했다. 한 총재는 정 부원장, 윤 전 본부장과 공모해 지난 2022년 1월께 국민의힘 권성동 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다. 같은 해 3∼4월 통일교 단체 자금 1억4400만 원을 국민의힘 소속 의원 등에게 쪼개기 후원한 혐의(정치자금법 위반)도 있다. 이들은 그해 7월께 전 씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)도 받는다. 한 총재와 정 부원장에게는 같은해 10월께 자신들의 카지노 원정도박과 관련한 수사 정보를 얻고 윤 전 본부장에게 증거인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사)도 적용됐다. 한 총재는 지난 2022년 7월 네팔 국회의원에게 선거자금 10만 달러를, 세네갈 대통령에 선거자금 50만 달러를 각각 제공한 혐의도 적시됐다. right@newspim.com 2026-07-10 12:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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