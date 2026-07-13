전국 광역 단체장 7월 13일 일정

AI 핵심 요약beta
- 우상호 강원도지사가 12일 지휘부 간담과 투자협약을 했다
- 전재수 부산시장 등 각 시도지사가 12일 회의와 행사 일정을 소화했다
- 추경호 대구시장 등 일부 단체장은 12일 공식 일정이 없거나 통상업무를 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲우상호 강원도지사
-지휘부 간담(09:10 도지사 집무실)
-실국별 주요업무 보고회(10:00 신관 소회의실)
-신흥엠에스티 공장 신설 투자협약 (14:00 본관 소회의실)
▲전재수 부산시장
- 2026년 청년고용우수기업 인증서 수여식( 11:00 국제의전실)
- 부산생활권계획(원도심) 시민참여단 발대식( 14:00 국제회의장)
- 부산 보훈단체장 간담회( 14:20 의전실)
- 실국본부 주요 업무보고( 15:00 영상회의실)
▲박완수 경남지사
-주부산중국총영사 접견( 14:00 접견실)
▲이원택 전북지사
-확대간부회의(09:00 대회의실)
- 기자회견 (1:00 기자회견장)
- 한문화K컬쳐 비전선포식(17:00 라한호텔)
▲민형배 전남광주통합특별시장
- 통합상황 점검회의(08:00 집무실)
- 제2회 임시회 제1차 본회의(10:00 무안청사 본회의장)
- 전남광주통합특별시의회 개원식(11:00 무안청사 본회의장)
▲신용한 충북지사
-실국 현안보고(08:00 여는마당)
-노인학대 예방의 날 기념식(14:30 미래여성플라자)
-청주의료원 방문(15:45 청주의료원)
다문화가족 친정부모 초청 환영행사(17:30 대회의실)
▲허태정 대전시장
-주간회의(9:30 대회의실)
-대전시의회 제3차 본회의(10:40 본회의장)
▲조상호 세종시장
-실국본부별 핵심 현안업무 보고회(도농)(10:40 집현실)
-NH농협은행 세종 조치원복숭아축제 후원금 전달식(13:20 세종실)
-실국본부별 핵심 현안업무 보고회(문체, 보건, 도시)(14:00 집현실)
▲박수현 충남지사
-충남 민주평통 자문위원 연수회(14:00 홍성문화원)
-육군 제32보병사단 초도 방문(17:00 제32보병사단)
▲추경호 대구광역시장
- 공식일정 없음
▲추미애 도지사
- 통상업무
▲ 박찬대 인천시장
- 통상업무
[전국 종합=뉴스핌]
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