[오늘날씨] 한낮 37도 '찜통더위'…오후 내륙 곳곳 소나기

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아침 최저 23~27도·낮 최고 30~37도

오후 중부·강원 중심 소나기



[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 13일은 낮 최고 기온이 37도까지 오르는 '찜통더위'가 계속되는 가운데 오후에는 내륙을 중심으로 곳곳에 소나기가 내리겠다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 전국이 대체로 맑다가 오후부터 기온이 올라 중부지방과 전북을 중심으로 곳곳에 소나기가 내리겠다. 제주도와 전남권, 경남 서부에도 곳에 따라 비가 내리다가 저녁에 대부분 그치겠다.

월요일인 13일은 낮 최고 기온이 37도까지 오르는 '찜통더위'가 계속되는 가운데 오후에는 내륙을 중심으로 곳곳에 소나기가 내리겠다. 사진은 지열에 의해 도로 위 아지랑이가 피어오르고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB]

예상 강수량은 광주·전남·경남서부·제주도 5~20mm, 제주도산지 20~80mm다. 소나기에 의한 예상 강수량은 수도권 5~40mm, 강원내륙·산지·충청권·전북 5~20mm다.

아침 최저기온은 23~27도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 26도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 27도 ▲광주 27도 ▲대구 26도 ▲부산 26도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다.

낮 최고기온은 30~37도로 예상된다. ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 34도 ▲춘천 35도 ▲강릉 35도 ▲청주 35도 ▲대전 35도 ▲전주 34도 ▲광주 30도 ▲대구 37도 ▲부산 31도 ▲울산 33도 ▲제주 33도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~2.5m, 남해 앞바다 0.5~2.5m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.

jason14@newspim.com