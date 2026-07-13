수원시, 수원남문시장 '백년시장' 선포...글로벌 체류형 관광시장 육성

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'백년시장 육성사업' 통해 2027년까지 총사업비 40억 원 투입

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시가 수원남문시장을 '글로벌 백년시장'으로 만들어 나간다.

비전 선포식 기념촬영 모습. [사진=수원시]

13일 수원시에 따르면 '백년시장 육성사업'을 통해 2027년까지 총사업비 40억 원(국비‧시비 각 20억 원)을 투입해 수원남문시장을 '왕의 시장'으로 새로 단장하고 대한민국을 대표하는 글로벌 체류형 관광시장으로 육성한다.

이에 시는 11일 팔달구 지동교 일원에서 '백년시장 비전선포식'을 열고 '수원남문 백년시장'의 출범을 알렸다.

비전선포식에는 이재준 수원특례시장과 김미경 수원특례시의회 의장, 김영진(수원시병) 의원, 전통시장 상인, 이병진 수원도시재단 이사장, 최극렬 수원시상인연합회장 등이 참석했다.

비전은 '세계를 여는 수원 백년남문시장-정조의 개혁을 품고, 세계로 향하다'이다.

수원남문시장의 역사‧전통적 가치를 현대적으로 재해석하고 랜드마크, 내외부 인프라를 구축할 계획이다.

중소벤처기업부 특성화시장 육성 사업인 '백년시장'은 전국의 70년 이상 된 전통시장 중 경제‧문화‧사회적 랜드마크로 재해석돼 향후 백년 이상 지속될 수 있는 시장을 의미한다.

수원남문시장 컨소시엄(수원시‧수원남문시장‧수원도시재단)은 지난해 12월 '특성화시장 육성 사업(백년시장)' 공모에 선정돼 국비 20억 원을 확보했다

이재준 수원시장은 "수원남문시장을 백년, 천년 이어가는 시장으로 만들겠다"며 "전통과 현대가 만나는 글로벌 체류형 관광시장으로 도약할 것"이라고 말했다.

ssamdory75@newspim.com