서울시교육청, 청각장애인 편의 높인 '서울교육 민원실' 추진

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난청·청각장애인 위한 텔레코일존 설치

면담 권장시간 도입해 민원인·담당자 보호

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 민원서비스 향상을 위해 행복민원실을 추진·운영하고 시민 의견을 반영한 서비스 개선에 나선다고 13일 밝혔다.

서울시교육청은 2025년 민원서비스 평가에서 최우수 등급을 받은 바 있다. 올해는 행정안전부가 주관하는 국민행복민원실 선정을 목표로 민원 환경과 서비스 품질을 높이고 있다.

서울 용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

이를 위해 지난 5월부터 '서울형 행복민원실 기획 점검단'을 운영해 신청사 이전 이후 보완이 필요한 사항을 점검했다. 관련 서면 제출 자료도 행정안전부에 제출했다.

주요 개선 사항은 취약계층 편의 확대와 민원 대응 체계 정비다. 서울시교육청은 시도교육청 가운데 처음으로 난청·청각장애인을 위한 특수 장비 편의 공간인 '텔레코일존'을 설치했다.

조례 개정을 통해 면담 권장시간도 설정했다. 민원 면담은 20분 이내를 권장하도록 해 정당한 사유 없는 장시간 전화나 면담 등으로부터 선량한 민원인과 담당자를 보호할 수 있는 근거를 마련했다. 시도교육청 중 면담 권장시간을 조례에 반영한 것은 서울시교육청이 처음이다.

서울시교육청은 국민권익위원회가 운영하는 국민생각함 사이트를 통해 시민 의견도 수렴한다. 의견 청취는 전 시민을 대상으로 진행되며 스토리텔링 방식으로 민원서비스 개선 의견을 듣는다.

운영 기간은 13일부터 다음 달까지다. 1단계 '생각의 탄생'은 13일부터 23일까지, 2단계 '생각의 발전'은 24일부터 다음 달 2일까지 진행된다. 3단계 '생각의 완성'은 8월 중 운영된다. 서울시교육청은 접수된 의견을 향후 민원서비스 개선에 반영할 계획이다.

참여 활성화를 위해 의견 제출자에게는 추첨을 통해 소정의 상품도 지급한다.

정근식 서울시교육감은 "최고 수준 민원서비스 향상으로 서울교육의 양적인 성장과 토대는 이미 마련됐다"며 "이제는 민원수요자 의견을 반영하여 서울교육만의 특색있는 민원서비스와 실제 체감할 수 있는 수요자 만족도 향상을 위한 적기"라고 밝혔다.

jane94@newspim.com