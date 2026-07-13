월요일·음력 5월 29일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 7월 13일(월요일·음력 5월 29일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 헛것처럼 보이는 옛 추억에 힘들어 하겠다.
72년생 : 밑밥을 처음부터 다시 던져야 하겠다.
84년생 : 입질하는 맛을 볼 수 있겠다.
96년생 : 더 좋은 결과를 얻을 수 있겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 생각한 대로 계획한 대로 성공하겠다.
73년생 : 욕심을 내려놓고 가면 좋겠다.
85년생 : 결과와 관계없이 도전하면 좋겠다.
97년생 : 싸움을 피하는 것이 좋겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 고였던 물이 물러가겠다.
74년생 : 의기투합하면 좋겠다.
86년생 : 돈이 생기는 운수이겠다.
98년생 : 자기 의사를 밝히는 것이 좋겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 상대성 인연 따라 좋은 곳으로 가겠다.
75년생 : 어려움은 물러가고 좋은 일이 생기겠다.
87년생 : 하늘이 준 좋은 기회이겠다.
99년생 : 도움을 주는 것이 좋겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 대충하다가는 큰 코를 다치겠다.
76년생 : 주변관리에 신경을 써야 하겠다.
88년생 : 허점이 생길 수 있겠다.
00년생 : 실망스러운 일로 상처를 받겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 다 내려놓고 다시 시작하는 것이 좋겠다.
77년생 : 세월을 탓하면 손해를 보겠다.
89년생 : 옛 연인이 다시 찾아오겠다.
01년생 : 내 마음을 몰라주는 것을 원망하겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 부드럽게 대하는 것이 좋겠다.
78년생 : 어두움 밤이 오래갈 수 있겠다.
90년생 : 내려놓고 또 내려놓는 것이 좋겠다.
02년생 : 구름에 쌓인 연인을 보며 웃겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 다시 한번 더 도전하면 성공하겠다.
79년생 : 미련을 버리는 것이 좋겠다.
91년생 : 원하는 것이 이루어지겠다.
03년생 : 거두어들이는 기쁨을 맛보겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 천행을 믿고 시작하면 좋겠다.
80년생 : 노력한 만큼의 시절이 닿겠다.
92년생 : 무엇이든지 성공할 수 있겠다.
04년생: 기분 좋은 일이 많이 생기겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 무엇을 하든 진력하는 자세가 필요하겠다.
81년생 : 새로운 분야를 개척할 수 있겠다.
93년생 : 마음먹은 대로 끌고 갈 수 있겠다.
05년생 : 하얀 백지 위에 꿈을 그려보겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 원하는 것을 얻을 수 있겠다.
82년생 : 늦으면 큰 탈이 날 수 있겠다.
94년생 : 다시 시작하면 좋은 일이 생기겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 세월이 흘러야 치유될 수 있겠다.
83년생 : 뜻한 바를 성취할 수 있겠다.
95년생 : 마음고생을 할 수 있겠다.