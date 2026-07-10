서울대공원 일본원숭이사 11일 관람 재개…'자연형 방사장' 도입

AI 핵심 요약beta
- 서울대공원이 11일 일본원숭이사 관람을 재개했다
- 흙·모래 바닥과 입체 구조물로 서식환경을 개선했다
- 유아 대상 생태교육 프로그램 '동물사랑! 유치원'을 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울대공원이 11일 일본원숭이사의 관람을 재개한다. 바닥과 구조를 개선해 동물 복지를 최우선으로 고려한 '생태친화형 자연형 방사장'으로 전면 재탄생했다.
10일 서울대공원에 따르면 이번 재정비는 기존의 단단한 바닥과 단조로운 구조를 벗어나 흙과 모래 기반의 바닥과 다양한 식재, 냉수·온수 폰드를 도입해 서식환경을 개선한 것이 특징이다. 방사장 바닥은 흙과 모래로 교체돼 원숭이들이 자연스럽게 땅을 밟고 바람과 햇빛을 느낄 수 있도록 했다.
또 다양한 높이의 구조물과 행동풍부화 장치가 배치돼 동물의 공간 선택권을 넓혔다. 5m, 7m 높이의 대형 수직 구조물은 입체적 이동을 활성화하며 전망 포인트도 제공한다.
여러 길이의 로프와 흔들리는 놀이그물, 안전 기준을 충족한 암벽요소는 개체 간 경쟁을 분산하고 스트레스를 완화하는 데 기여한다. 아울러 눈과 비를 피할 수 있는 쉘터와 난방 시스템도 도입됐다.
관람환경은 더욱 가깝고 안전하며 배려 깊게 바뀌어, 기존의 철망 관람창 대신 넓은 유리 관람창으로 개선됐다. 이로 인해 어린이들도 눈높이에서 동물들을 보다 쉽게 관찰할 수 있다.
이번 재개에 맞춰 유아 단체 대상 생태교육 프로그램인 '동물사랑! 유치원'도 확대 운영한다. 이 프로그램은 어린이집과 유치원에 재원 중인 유아(3~5세)를 대상으로 한 맞춤형 생태 감수성 교육이다.
사전 예약제로 운영되는 '동물사랑! 유치원'에서는 전문 교육강사와 안전요원이 학습의 모든 과정을 지원한다. 잦은 공사로 인해 일부 구간에서만 교육을 시행해왔으나, 이번 재개에 따라 교육 범위를 일본원숭이사와 꼬마동물사로 확대해 어린이들과 동물 간의 안전한 만남을 강화할 예정이다.
박진순 서울대공원장은 "자연형 방사장은 동물에게 선택권을 넓혀주고, 시민에게 깊이 있는 관찰과 배움을 제공하는 의미 있는 변화"라며 "일본원숭이사를 통해 '동물이 행복한 동물원'의 기준을 시민과 함께 만들어 나가겠다"고 말했다.
kh99@newspim.com