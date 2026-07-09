박수영 의원 "李, 삼전닉스 레버리지 ETF 졸속 도입...국정조사로 규명해야"

AI 핵심 요약beta
- 박수영 국민의힘 의원은 9일 삼성전자·하이닉스 레버리지ETF 폭락 관련 이재명 정권 책임을 물으며 국정조사를 촉구했다.
- 김용범 정책실장과 금융위가 단일종목 레버리지ETF를 지방선거 전 졸속 도입했고 이 과정에 이재명 대통령 개입 가능성이 크다고 주장했다.
- 해당 ETF 14종은 상장가 대비 40% 폭락해 개인투자자 피해가 급증했고 박 의원은 정부가 주식시장을 도박판으로 만든 책임을 져야 한다고 했다.
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"주연 김용범·감독 李대통령 일 것"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 박수영 국민의힘 의원은 최근 폭락세를 거듭하고 있는 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 사태와 관련해 이재명 정권의 졸속 도입 책임을 물으며 국회 국정조사를 강력히 촉구했다.
박 의원은 9일 오전 자신의 페이스북을 통해 "카지노 영화의 한 장면처럼 주식 시장이 출렁이며 피해가 속출하고 있다"며 "이 비극을 만든 장본인은 주연에 김용범 청와대 정책실장, 감독에 이재명 대통령일 것"이라고 직격했다.
그는 "지난 1월 13일 김용범 정책실장은 원·달러 환율이 1500원을 목전에 두자 '서학개미' 탓을 하며 증권사 CEO들을 소집해 단일종목 레버리지 ETF를 논의했다"며 "다음날 인터뷰에서는 금융위에 '나스닥에서 가능한 걸 왜 우리는 못하게 하냐'고 지시한 사실을 직접 밝히기도 했다"고 지적했다.
이어 "금융위는 김 실장의 지시 불과 2주 만인 1월 30일 입법예고를 했고, 4월 21일 자본시장법 시행령 개정안이 국무회의를 통과해 5월 27일 상품이 출시됐다"며 "쏠림 현상을 막기 위한 여러 종목 섞기 등 건의는 모두 묵살됐다. 지방선거 전 상품 출시와 주가 부양이 이재명 정권의 목표였기 때문"이라고 주장했다.
박 의원은 이 과정에서 이재명 대통령의 묵인 또는 지시가 있었을 가능성이 100%에 가깝다고 말했다.
그는 "설마 이 모든 과정에서 이 대통령이 보고도 받지 않았겠느냐"라며 "김 실장을 임명하고 '진행시켜'라며 감독 역할을 한 것도 이 대통령일 것"이라고 꼬집었다.
그러면서 "김 실장의 독자적 판단이었다면 이 대통령은 청와대에 있을 자격조차 없다"고 강도 높게 비판했다.
실제로 박 의원에 따르면 해당 레버리지 ETF 14종의 평균 종가는 지난 8일 하루에만 10% 넘게 하락하며 약 1만6000원까지 추락해 상장가(2만 원)를 크게 밑돌고 있다. 최근 일주일 새 낙폭만 40% 수준에 달한다.
마지막으로 박 의원은 "지금 이재명 정권을 믿고 투자한 일반 국민만 '음의 복리효과' 탓에 배가 된 피해를 보며 피눈물을 흘리고 있다"며 정부의 실책을 거듭 지적했다.
그는 "대한민국 투자자와 미래를 판돈 삼아 주식시장을 도박판으로 만든 책임을 분명히 물어야 한다"며 "이재명 정권이 스스로 비정상적인 출시 결정 과정을 밝히지 않는다면 국회 국정조사를 통해 모든 것을 투명하게 밝혀내야 한다"고 강조했다.
allpass@newspim.com