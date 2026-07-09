신한투자증권, AI 시대 고도화 위협 대응 위한 투자 강화

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권은 9일 AI시대 사이버위협 대응 위해 정보보호 투자와 보안역량을 지속 강화하고 있다고 밝혔다.
- 신한투자증권은 정보보호를 핵심 경쟁력으로 인식하고 정보보호본부·센터 운영, 국제인증과 모의해킹 등으로 통합 보안체계를 구축했다.
- 신한투자증권은 비정형데이터 보호, 오픈소스 취약점 관리, AI보안체계와 백업·클라우드·이상거래 탐지 등 전방위 정보보호 투자를 확대하고 있다.
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"정보보호, 금융 신뢰 지탱하는 핵심 기반"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 9일 인공지능(AI) 시대에 고도화되는 사이버 위협에 대응하기 위해 정보보호 투자와 보안 역량을 지속적으로 강화하고 있다고 밝혔다.
신한투자증권은 최근 생성형 AI를 악용한 사이버 공격과 랜섬웨어, 피싱 등 금융권을 겨냥한 위협이 증가하는 가운데 정보보호를 단순 비용이 아닌 고객 신뢰를 지키기 위한 핵심 경쟁력으로 인식하고 투자를 확대하고 있다고 전했다.
한국인터넷진흥원(KISA) 정보보호 공시에 따르면 신한투자증권의 정보보호 투자액은 약 171억원이며, 정보기술(IT) 투자 대비 정보보호 투자 비중은 11.2%로 관련 공시 기준에서 높은 수준을 나타냈다. 정보보호 전담 인력은 총 53.6명 규모로 운영되고 있다.
회사는 2015년 정보보호본부와 정보보호센터를 신설해 ICT 보안과 개인정보 보호를 전담하고 있으며, ISO/IEC 27001 인증 등 국제 표준 기반 보안체계를 유지하고 있다. 또한 모의 해킹과 침해사고 대응 훈련을 정기적으로 실시하며 대응 역량을 점검하고 있다.
주요 투자 분야는 비정형 데이터 접근통제 솔루션과 오픈소스 취약점 관리 시스템 구축 등으로, 데이터 보호와 소프트웨어 공급망 보안 대응에 집중하고 있다.
신한투자증권은 외부 위협 대응을 위해 공격 표면(ASM) 관리와 네트워크 트래픽 모니터링도 강화하고 있다. 레드팀 기반 모의 침투훈련을 통해 실제 공격 시나리오에 대한 대응 능력을 지속 점검하고 있다.
특히 사내 AI 활용 확대에 발맞춰 중요정보 유출 방지 및 유해 응답을 통제하는 AI 보안체계를 구축하고 있으며, 내부 정보 유출을 사전에 차단하고 사후 추적이 가능한 시스템 구축도 함께 추진 중이다.
이와 함께 백업 체계를 고도화하고 침해사고 대응 훈련을 강화해 사고 발생 이후의 복원력까지 확보하고 있으며, 클라우드 보안, 개인정보 보호, 이상거래 탐지 등 다양한 영역에 걸쳐 통합 보안 체계를 지속적으로 발전시켜 나가고 있다.
신한투자증권 관계자는 "정보보호는 금융의 근간인 신뢰와 직결되는 핵심 가치이며, 성장 전략 또한 견고한 내부통제와 보안 기반 위에서 비로소 지속될 수 있다"며 "AI 확산 등 급변하는 환경 속에서도 안전한 서비스와 고객 정보 보호를 위한 투자를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com