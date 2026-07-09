한화시스템, 30톤급 무인수상정 전격 진수…해상시험 진행 중

AI 핵심 요약beta
- 한화시스템이 9일 30톤급 무인수상정 해상시험을 진행했다
- 700억 원을 투입해 140톤급까지 순차 개발 중이다
- 미 해군 UMAA 표준 맞춰 글로벌 해양방산 공략했다
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2027년까지 AI 자율운항·개방형 아키텍처 완성 검증
CMS·ECS·자율운항 융합한 최신예 전투용 무인수상정
미 해군 UMAA 기준 맞춘 소프트웨어 구조 확보 나서
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한화시스템이 글로벌 해양방산 시장에서 유·무인 복합전투체계 경쟁을 선도하기 위해 중형급 무인수상정 개발에 박차를 가하고 있다.
한화시스템은 자체 투자로 개발한 30톤급 무인수상정을 지난달 초 부산 가덕대교 인근에서 성공적으로 진수한 뒤, 현재 부산과 경남 거제 장목항을 오가며 해상 시험을 진행 중이라고 9일 밝혔다.
회사는 미래 해군이 추진 중인 '해양 유·무인 복합전투체계(Navy Sea GHOST)' 전환에 맞춰 약 700억 원 규모의 자금을 투입, 30톤급과 전투임무 수행이 가능한 140톤급 무인수상정(USV)을 순차적으로 개발하고 있다. 이번에 진수된 30톤급 무인수상정은 2027년 말까지 고도화된 AI 기반 자율운항 기술과 개방형(open) 아키텍처의 완전성을 검증하는 핵심 테스트베드 역할을 수행하게 된다.
무인수상정은 임무관리체계, 통합기관제어체계(ECS), 자율운항 기술 등이 유기적으로 연동돼야 완성도가 확보되며, 특히 글로벌 시장 진출을 위해서는 미 해군 표준 인프라인 'UMAA(Unmanned Maritime Autonomy Architecture·무인 해양 자율성 아키텍처)' 기준에 맞는 소프트웨어 구조가 필수로 요구된다. UMAA는 인간 개입 없이 무인 플랫폼이 상황을 판단하고 임무를 수행하도록 설계된 표준 아키텍처로, 군집 운용과 타 무기체계와의 연동성을 담보하는 핵심 규격으로 자리 잡고 있다.
한화시스템은 정찰용 무인수상정 '해령'에 적용된 자율운항 기술을 기반으로 국내 규격에 따른 자율운항 실증을 이미 마쳤으며, 이를 토대로 미 해군 UMAA 표준을 충족하는 글로벌 규격 호환성 실증에 돌입했다. 여기에 AI 기술을 접목해 장애물·타깃 탐지, 피아식별, 추적까지 독자 수행하는 차세대 자율운항 기술을 완성한다는 목표를 세워, 협수로 자율운항·고파고·강풍 환경 안정성·수백 km 장거리 항해 등 실전형 시나리오 검증을 병행하고 있다.
동시에 한화시스템은 함정 전투체계(CMS)와 통합기관제어체계(ECS), 자율운항 기술을 융합한 '최신예 전투용 무인수상정' 개발에도 속도를 내고 있다. 이 전투형 플랫폼에는 다양한 무장과 자폭용 군집드론을 탑재해 소형함급 정밀타격과 대잠·기뢰제거 등 다목적 임무 수행이 가능한 유·무인 복합체계(MUM-T) 기반 해양 전투 플랫폼을 구현한다는 계획이다.
러시아-우크라이나 전쟁에서 확인됐듯이 고성능 해상 드론은 상대적으로 낮은 비용으로 대형 군함을 무력화하며 해전 양상을 빠르게 바꾸고 있고, 이에 따라 해양무인체계는 고위험·장시간 임무를 대체하는 미래 해군의 필수 자산으로 부상하고 있다. 한화시스템은 올해 말 자체 투자로 개발 중인 140톤급 무인수상정 진수를 추가로 추진해, 미 해군 UMAA를 포함한 글로벌 표준 시장 선점에 속도를 낸다는 구상이다.
유문기 한화시스템 해양사업부장은 "한화시스템은 국내 최초 무인수상정 개발과 군집무인수상정 개발 참여 등 국방 분야의 엄격한 검증 과정을 거친 무인수상정을 축적해 왔다"며 "글로벌 표준과 고도 AI 자율운항·지휘통제 기술을 완벽히 내재화한 무인수상정을 통해 대한민국 해양무인체계 상용화 시대를 열고, 해양방산 기술 영토를 세계로 넓혀가겠다"고 말했다.
gomsi@newspim.com