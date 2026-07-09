"폐자원이 청정수소로"…현대차그룹, HTWO ENERGY 청주 준공

하루 500kg 수소 생산…넥쏘 약 100대 충전 가능

운송·저장 비용 줄이고 지역 '수소 생태계' 확대

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 충북 청주에 자원순환형 청정 수소 생산시설을 구축하고 국내 수소 생태계 조성에 속도를 낸다. 지역에서 발생한 폐자원을 수소로 전환해 다시 지역 안에서 소비하는 '지산지소' 모델을 통해 수소 생산·운반 비용을 낮추고, 지역 단위 수소 자원 독립성을 높이겠다는 구상이다.

현대차그룹은 9일 청주시에서 자원순환형 청정 수소 생산·충전 복합사업장인 'HTWO ENERGY 청주' 준공식을 열었다. 이날 행사에는 서강현 현대차그룹 기획조정담당 사장과 이호현 기후에너지환경부 차관, 신용한 충청북도 도지사, 이장섭 청주시장, 이광희 국회의원, 김진균 고등기술연구원장 등 주요 관계자들이 참석했다.

HTWO ENERGY 청주. [사진=현대차그룹]

서강현 사장은 "'HTWO ENERGY 청주'는 지역의 폐자원을 청정 에너지인 수소로 전환해 다시 지역 내에서 소비하는 지산지소 기반 순환경제 모델을 구축한 사례"라며 "현대차그룹은 청주시가 대한민국을 대표하는 내륙형 수소사업 선도 도시로 자리매김하는 데 적극 기여하고, 이를 계기로 지역자립형 수소생산 모델을 글로벌 시장으로 확장해 나가겠다"고 말했다.

'HTWO ENERGY 청주'는 현대차그룹이 직접 운영하는 국내 첫 자원순환형 수소 생산·충전 복합사업장이다. 청주 지역에서 발생한 하수 슬러지 폐기물에서 추출한 바이오가스를 활용해 청정 수소를 생산하고, 이를 다시 지역 내 수소 모빌리티 등에 공급하는 구조다.

현대차그룹은 청주가 지리적으로 수소 물류·유통의 핵심 거점 역할을 할 수 있고, 지난해 국토교통부의 '수소도시 조성 사업' 대상지로 선정된 점을 고려해 첫 번째 W2H(Waste-to-Hydrogen) 거점으로 삼았다. 청주는 수소 인프라 관리와 수소 모빌리티 확대, 친환경 교통체계 전환, 청정 에너지 생산 확대를 함께 추진하고 있다.

'HTWO ENERGY 청주'는 약 7500㎡ 규모의 공공하수처리장 부지에 조성됐다. 시설은 바이오가스 내 황화수소와 수분 등을 제거해 고품질 바이오메탄가스로 정제하는 고질화 설비, 바이오메탄에 수증기를 반응시켜 수소를 생산하는 수소추출설비, 수소 생산 과정에서 발생하는 이산화탄소를 회수·정제해 액화탄산을 생산하는 설비 등으로 구성됐다.

생산된 수소를 필요한 압력까지 압축하는 고압·저압 압축기와 압축 수소를 저장하는 고압·저압 저장용기도 갖췄다. 저장된 고압 수소를 차량에 충전할 수 있는 수소 충전소도 함께 마련돼 생산부터 저장, 충전까지 한 곳에서 이뤄지는 복합사업장 형태를 갖췄다.

방문객과 지역민을 대상으로 현대차그룹의 수소사업 브랜드 'HTWO'와 자원순환형 수소 생태계를 소개하는 하이드로젠 아카데미도 운영된다. 현대차그룹은 이를 통해 수소 생산 과정과 순환경제 모델에 대한 이해도를 높이고, 지역 사회와의 접점을 확대한다는 계획이다.

HTWO ENERGY 청주 수소충전소. [사진=현대차그룹]

현재 'HTWO ENERGY 청주'의 하루 수소 생산량은 약 500kg이다. 이는 수소전기승용차 넥쏘 기준 약 100대, 수소전기버스 기준 약 30대를 충전할 수 있는 규모다.

현대차그룹은 국토교통부의 수소도시 조성 사업과 연계해 생산 규모도 단계적으로 확대한다. 지난해 충청북도, 청주시 등과 체결한 다자간 업무협약과 청주시의 유기성 폐기물 통합처리 바이오가스화 시설 구축 계획을 바탕으로 2030년까지 하루 평균 수소 생산량을 2톤 규모로 늘릴 예정이다.

생산된 수소는 충북과 청주 지역에 공급된다. 현대차그룹은 지역에서 발생한 폐자원을 활용해 생산한 수소를 다시 지역에서 소비하는 구조를 통해 친환경 에너지 전환과 탄소중립 달성에 기여할 수 있을 것으로 보고 있다.

특히 'HTWO ENERGY 청주'가 본격 가동되면 외부 지역에서 생산된 수소를 운반하고 저장하는 과정에서 발생하는 비용을 줄일 수 있다. 운송 부담이 줄어드는 만큼 경제성을 높이고, 청주와 인근 지역의 수소 자원 독립성도 강화될 것으로 기대된다.

현대차그룹은 청주 사업장을 기반으로 에너지 자립형 수소 생태계 모델 확산에도 나선다. 국내외 기업, 기관, 지자체와 협력해 W2H 프로젝트를 확대하고, 지역별 특성에 맞는 수소 생산·활용 체계를 구축한다는 방침이다.

국내에서는 충북 충주와 경기 파주에서 바이오가스 기반 청정 수소 생산시설 구축과 에너지 활용 체계 조성 사업을 추진해왔다. 해외에서는 인도네시아와 홍콩 등에서 현지 시장에 맞춘 수소 솔루션을 설계·적용하는 수소 생태계 조성 프로젝트를 진행 중이다.

현대차그룹은 수소 브랜드 'HTWO'를 중심으로 수소 생산, 저장, 운송, 활용에 이르는 밸류체인을 확대하고 있다. 이번 청주 사업장은 수소전기차 보급 확대를 넘어 지역 폐자원을 활용한 청정 수소 생산 모델을 실증하고, 이를 국내외로 확산하는 거점 역할을 맡을 전망이다.

한편 현대차그룹은 8일부터 10일까지 청주 오송컨벤션센터에서 열리는 '2026 뉴에너지 페어 오송'에 참가해 'HTWO ENERGY 청주'를 알리고 있다. 행사장에는 현대차그룹 수소 브랜드이자 비즈니스 플랫폼인 'HTWO' 부스가 마련됐으며, 디 올 뉴 넥쏘를 비롯한 다양한 수소 기술과 응용 사례가 전시됐다.

chanw@newspim.com