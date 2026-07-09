"그랜저가 신기술 출발점"…현대차, 성수동서 첫 '테크 팝업' 열었다

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1.6 터보 차세대 HEV 적용…성능·효율·정숙성 동시 개선

플레오스 커넥트·스마트 비전 루프 탑재…차 안 경험 확장

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 대표 플래그십 세단 그랜저를 앞세워 차세대 하이브리드와 인포테인먼트, 실내 공간 기술을 공개했다. 연구원들이 직접 개발 과정과 기술 원리를 설명하는 '테크 팝업 스토어'를 통해 그랜저가 현대차 신기술의 출발점이라는 점을 강조했다.

현대차는 9일부터 10일까지 서울 성동구 인포멀 스퀘어에서 '더 뉴 그랜저 테크 팝업 스토어'를 열고 더 뉴 그랜저에 적용된 주요 신기술과 개발 과정을 공개했다. 이번 행사는 현대차가 처음으로 기술을 주제로 마련한 팝업 스토어다.

서울 성동구 인포멀 스퀘어에 마련된 '더 뉴 그랜저 테크 팝업 스토어' 전시장. 차체 구조와 서스펜션, 공력 개선 부품 등 더 뉴 그랜저에 적용된 주요 기술 전시물이 배치돼 있다. [사진=이찬우 기자]

현장에는 더 뉴 그랜저 하이브리드의 2열 하부 배터리·시트 프레임 구조와 차체·서스펜션 부품, 공력 개선 부품, 스마트 비전 루프 및 운전자 사용 경험 관련 전시물이 층별로 배치됐다.

연구원들은 실제 부품과 대형 패널을 활용해 하이브리드 배터리 냉각 경로 변경, 엔진 진동 저감 기술, 공기저항계수 개선, 스마트 비전 루프의 투명도 조절 원리 등을 직접 설명했다.

현대차 연구원이 더 뉴 그랜저의 운전자 사용 경험 개선 기술을 설명하고 있다. 더 뉴 그랜저는 신규 스티어링 휠, 멀티펑션 스위치, 상하 조작 방식 전자식 변속 레버 등을 적용했다. [사진=이찬우 기자]

현대차 관계자는 "더 뉴 그랜저 테크 팝업 스토어는 현대자동차의 신기술 개발 과정을 팝업 스토어 형식으로 처음 시도하는 자리"라며 "더 뉴 그랜저에 탑재된 최신 모빌리티 기술이 어떤 과정을 거쳐 완성됐는지 개발 전후의 히스토리를 소개하기 위해 마련했다"고 말했다.

제품 PR팀 관계자도 "현대차 최초로 기술을 주제로 마련한 팝업 스토어"라며 "새로운 경험을 찾는 고객이 많은 성수동에서 더 뉴 그랜저에 적용된 새로운 기술을 보다 쉽고 흥미롭게 체험할 수 있도록 준비했다"고 설명했다.

◆1.6 터보 차세대 HEV 적용…성능·효율·정숙성 개선

더 뉴 그랜저 하이브리드에는 1.6 터보 기반 차세대 하이브리드 시스템이 적용됐다. 현장 설명에 따르면 현대차그룹 차세대 하이브리드 시스템은 팰리세이드 하이브리드에 이어 더 뉴 그랜저에 적용됐으며, 스마트스트림 1.6 터보 엔진 기준으로는 국내 최초 적용 사례다.

차세대 하이브리드 시스템 개발 담당 연구원은 "더 뉴 그랜저 하이브리드는 차세대 하이브리드 시스템이 국내에서는 두 번째로 적용된 신차이며, 스마트스트림 1.6 터보 엔진 기준으로는 국내 최초 적용된 차량"이라고 말했다.

현대차 연구원이 더 뉴 그랜저 하이브리드에 적용된 NVH 기술을 설명하고 있다. 현대차는 엔진 정지각 제어와 모터 역위상 제어 기술을 통해 하이브리드 특유의 진동과 소음을 줄였다. [사진=이찬우 기자]

새 하이브리드 시스템은 최고출력 239마력, 최대토크 38.7kgf·m, 복합연비 18.4km/L를 확보했다. 정지 상태에서 시속 100km까지 가속 시간은 기존 8.3초에서 8.0초로 줄었고, 80~120km/h 추월 가속 시간도 5.4초에서 5.2초로 단축됐다.

정숙성도 개선됐다. 현대차는 엔진이 꺼질 때 크랭크축 위치를 모터가 정밀하게 제어하는 엔진 정지각 제어 기술을 적용했다. 이를 통해 하이브리드 차량 특유의 시동 이질감을 줄이고 시동 진동을 최대 51% 저감했다. 모터가 엔진 진동과 반대 방향의 토크를 발생시켜 진동을 상쇄하는 모터 역위상 제어 기술도 적용해 부밍 소음을 약 3dB 개선했다.

전동화 소음·진동 시험 담당 연구원은 "모터로 소리 없이 주행하다 엔진이 켜지는 순간 운전자에게 미세한 떨림이 느껴지는데, 개발진은 이를 시동 이질감이라고 표현한다"며 "이 이질감을 개선할 수 없을까라는 고민 끝에 완성한 기술이 엔진 정지각 제어 기술"이라고 설명했다.

더 뉴 그랜저 하이브리드의 2열 하부 배터리·시트 프레임 구조 전시물. 현대차는 배터리 프레임 높이와 냉각 경로를 재설계해 하이브리드 세단 최초로 2열 리클라이닝·통풍 시트를 적용했다. [사진=이찬우 기자]

◆하이브리드도 2열 리클라이닝·통풍…공간 한계 넘었다

더 뉴 그랜저 하이브리드는 현대차 하이브리드 세단 최초로 2열 리클라이닝 시트와 통풍 시트를 적용했다. 기존 세단형 하이브리드 차량은 고전압 배터리가 2열 하부에 위치해 시트 기능 확장에 제약이 있었다.

배터리 설계 담당 연구원은 "더 뉴 그랜저 하이브리드에는 기존 가솔린 모델에만 적용했던 2열 리클라이닝 및 통풍 시트를 새롭게 적용했다"며 "그 과정은 순탄치 않았다"고 말했다.

현대차는 시트 프레임 마운팅 위치를 기존 대비 전방으로 37mm 이동시키고 배터리 프레임 높이를 약 32mm 낮췄다. 또 기존 도어 스커프 방향이던 배터리 냉각 경로를 트렁크 후방 방향으로 변경해 리클라이닝 시트 작동 공간과 배터리 냉각 성능을 동시에 확보했다.

현대차 연구원이 더 뉴 그랜저의 공력 성능 개선 기술을 설명하고 있다. 더 뉴 그랜저 하이브리드는 액티브 에어 플랩, 에어커튼, 휠 디플렉터 등을 적용해 공기저항계수를 0.26까지 낮췄다. [사진=이찬우 기자]

주행 감성도 손봤다. 더 뉴 그랜저는 전륜 서스펜션 장착부와 카울 크로스바 강성을 보강하고 유압 제어 리바운드 스토퍼를 적용했다. 공력 성능도 개선해 하이브리드 모델 기준 공기저항계수를 기존 0.27에서 0.26으로 낮췄다.

주행 성능 개발 담당 연구원은 "더 뉴 그랜저는 단순히 부드럽기만 한 승차감이 아니라 노면 충격은 줄이면서 차량 거동은 더 안정적이고 든든하게 느껴지도록 밸런스를 맞추는 데 집중했다"고 말했다.

◆플레오스 커넥트 첫 적용…차 안 경험 확장

더 뉴 그랜저에는 현대차 최초로 차세대 인포테인먼트 플랫폼 '플레오스 커넥트'가 적용됐다. 17인치 중앙 디스플레이를 중심으로 차량 정보와 콘텐츠, 공조·미디어 기능을 통합 제어하는 플랫폼이다.

인포테인먼트 개발 담당 연구원은 "플레오스 커넥트는 안드로이드 오토모티브 OS 기반 차세대 IVI 플랫폼으로 개발됐다"며 "17인치 대형 디스플레이를 중심으로 사용자 중심의 직관성과 편의성을 고려한 UX를 제공한다"고 말했다.

대형 언어 모델 기반 생성형 AI 에이전트 '글레오 AI'도 탑재됐다. 해당 연구원은 "기존 음성인식이 정해진 명령어를 처리하는 방식이었다면 글레오 AI는 사용자의 의도와 맥락을 이해하고 주행 상황과 차량 상태를 함께 고려해 자연스럽게 응답한다"고 설명했다.

더 뉴 그랜저에 적용된 스마트 비전 루프 기술 설명 패널. 스마트 비전 루프는 PDLC 필름을 활용해 루프 투명도를 조절하며, 기존 파노라마 선루프 대비 개구 면적과 열 차단 성능을 높였다. [사진=이찬우 기자]

실내 공간 기술도 강화됐다. 더 뉴 그랜저에는 현대차 최초로 스마트 비전 루프와 전동식 에어벤트가 적용됐다. 스마트 비전 루프는 기존 파노라마 선루프 대비 개구 면적을 약 42% 확대하고 1열 헤드룸을 51mm 늘렸다. 전동식 에어벤트는 송풍구를 히든 타입으로 설계해 실내 디자인 완성도를 높이고 플레오스 커넥트를 통해 풍향을 제어할 수 있도록 했다.

현대차 관계자는 "기술적인 내용이 낯설게 느껴질 수 있지만 팝업 형식을 통해 대중에게 더 친숙하게 다가가기 위해 이번 행사를 기획했다"며 "더 뉴 그랜저에 적용된 최신 첨단 기술을 고객들이 직접 경험할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

chanw@newspim.com