LG디스플레이, 고주사율 모니터 게임 성능 향상 입증

AI 핵심 요약beta
- LG디스플레이가 9일 게이밍 모니터 주사율과 게임 성능 상관관계 실험 결과를 발표했다.
- 실험에서 60Hz 대비 480Hz 환경 히트 스코어가 38% 증가하는 등 주사율 상승에 따라 성능이 지속 개선되는 것으로 나타났다.
- 주사율이 높아질수록 입력지연과 잔상이 줄어들어 타깃 추적이 쉬워지고, LG디스플레이는 720Hz OLED 기술로 게이밍 디스플레이 경쟁력을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG디스플레이가 게이밍 모니터의 주사율이 실제 게임 성능에 미치는 영향을 입증하는 실험 결과를 발표했다고 9일 밝혔다.
LG디스플레이는 성인 게이머 31명을 대상으로 1인칭 슈팅 게임(FPS)을 60Hz, 240Hz, 360Hz, 480Hz 등 4가지 주사율로 체험하게 하는 블라인드 테스트를 진행했다. 회사는 성능 실험 결과가 담긴 논문을 국제 학회 등에 발표했다.
LG디스플레이는 주사율이 높을수록 게임 수행능력이 향상되는 상관관계를 확인했다. 정량 평가에서 타격 수를 나타내는 히트 스코어는 60Hz 대비 480Hz에서 38% 증가했다. 240Hz 대비 480Hz에서는 추가로 10% 향상돼 주사율이 높아질수록 성능이 지속적으로 개선됨을 보여줬다.
정성 평가에서도 게이머들은 주사율이 높을수록 화면 전환이 부드럽고 움직이는 타깃을 추적하기 쉬워진다고 평가했다.
이러한 성능 향상은 유기발광다이오드(OLED) 모니터의 물리적 특성에서 비롯된다. 주사율이 높으면 입력 신호가 화면에 반영되는 시간인 입력지연(인풋랙)과 빠르게 움직이는 물체가 흐릿하게 보이는 잔상(모션 블러)이 크게 줄어든다. 실험에서 입력지연 시간은 60Hz 대비 480Hz 환경에서 10ms 이상 감소했으며, 이로 인해 빠르게 이동하는 적의 위치를 더 정확히 파악할 수 있었다.
LG디스플레이는 지난 5월 세계 최고 주사율인 27인치 720Hz DFR OLED 패널을 개발해 국제정보디스플레이학회(SID)로부터 '올해의 디스플레이' 상을 수상했다.
최영석 LG디스플레이 최고기술책임자(CTO)는 "세계 최고 주사율을 달성한 720Hz OLED 등 압도적 성능의 상용화 경험을 토대로 게이밍 디스플레이 산업을 겨냥한 기술 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
kji01@newspim.com